Cei care doneaza sange in cadrul unor caravane mobile vor primi bilete gratuite la Untold si Neversea

Cum functioneaza?

"Vom incerca din nou sa ii facem constienti pe tineri de importanta donarii de sange.Impreuna, donatori si parteneri, am construit deja prima baza de donatori benevoli de sange din Romania si ne dorim ca aceasta baza de date sa creasca de la an la an," spune Edy Chereji, directorul de Marketing si Comunicare Untold si Neversea.Cine doneaza sange la caravana mobila si se inscrie in baza de date Si Eu Donez primeste un bilet gratuit la Untold sau la Neversea.Astfel, caravanele vor fi amplasate in, pe Bulevardul Eroilor, in zilele de 17 si 18 iunie,i, in Parcul Herastrau, in 24 si 25 iunie, in, 1,2 iulie, in Iulius Mall si tot pe 1 si 2 iulie in, in Parcul Tabacarie, intre orele 8.00 si 12.00.Mai mult, toti cei care doneaza sange la centrele de transfuzii din intreaga tara si intra in reteaua "Si Eu Donez", vor primi reducere la abonamente.Festivalierii care doneaza la unul dintre Centrele de Transfuzii din tara trebuie intre pe site-ul untold.com , sa completeze formularul solicitat si sa ataseze o poza cu adeverinta de donator. Apoi vor primi pe adresa de mail un cod cu care vor putea achizitiona abonamentele cu reducere.In acest moment, reteaua donatorilor benevoli de sange de pe platforma ᅡSi eu donezᅡ, inseamna 4.000 de membri, din care peste 1.700 s-au inscris in perioada campaniei Blood Network 2016.NETWORK 2016.Din line-up-ulfac parte Ellie Goulding, Hurts, Mo si Tinie Tempah Armin van Buuren, Afrojack, Axwell & Ingrosso, Dimitri Vegas&Like Mike, Hardwell, Martin Garrix, Steve Aoki,Chris Liebing, Loco Dice, Solomun, Sven Vath, Jamie Jones, Dubfire, Andy C, Borgore, Chase&Status(DJ Set), Dub FX, Pendulum(DJ Set) si Sigma(DJ Set).Dua Lipa, Tiesto, Fatboy Slim, Afrojack, Nina Kraviz, Benny Benassi, Fedde Le Grand,Rudimental si Wilkinson se numara printre artistii care vor urca pe scenele celui mai mare festival de la malul Marii Negre,, care se va desfasura intre 7 si 9 iulie, pe plaja Neversea din Constanta.