UTIL 10 lucruri importante pentru spectatorii Kings of Leon

Articol webPR

Maine are loc la Bucuresti primul concert sustinut de Kings of Leon in Romania. Sambata, pe 17 iunie, ei canta pe Arena Nationala, in cadrul turneului Walls, piese de pe noul album, dar si hiturile care i-au facut celebri in intreaga lume.

Tot ce trebuie sa stii daca mergi la concert:

1. Portile stadionului se deschid la ora 17:00.

2. Program

17:00 DJ J The Funky Bear

18:00 Golan

19:30 LP

21:15 Kings of Leon

3. Obiecte interzise

4. Punctele de acces pe Arena Nationala

ACCES POARTA A - Bd. Basarabia

Cat I - 141 / 142 / 143 / 144 / 145

Cat II - 366 / 367 / 368 / 369 / 370 / 371 /372 / 373 /374 / 375 / 376 / 377 / 378 / 379 / 380.

ACCES POARTA B - Bd. Basarabia

Cat III - 101 / 102 / 103 / 104

Cat IV - 301 / 303 / 305 / 307 / 309

Cat V - 302 / 304 / 306 / 308 / 310

ACCES POARTA C - Bd. Basarabia

Cat III - 105 / 106 /107 /108

Cat IV - 311 / 313 / 315 / 317

Cat V - 312 / 314 / 316 / 318

ACCES POARTA D ¬ Bd. Basarabia

Cat I - 109/ 110/ 111

Cat II -319 / 320 / 321/ 322 / 323 / 324 / 325 / 326

ACCES TUNEL POARTA A - Bd. Basarabia

Gazon

ACCES POARTA E - Bd. Basarabia

Cat I - 112 / 113 / 114 / 115

Cat II - 327 / 328 / 329 / 330 / 331 / 332 / 333

ACCES POARTA M - Str. Maior Ion Coravu

Vip

Loje

ACCES POARTA G - Str. Pierre de Coubertin

Golden Ring

Un bilet valid permite accesul pe stadion unei singure persoane, o singura data. Biletul trebuie pastrat pe toata durata concertului. Spectatorii sunt rugati sa aiba asupra lor un act de identitate valid. Accesul copiilor cu varsta sub 7 ani este strict interzis. Accesul celor cu varsta cuprinsa intre 7-14 ani se va face doar pe baza unui bilet valid, doar in compania unui adult. Un adult poate insoti un singur minor cu varsta de pana la 14 ani. Accesul persoanelor cu varsta cuprinsa intre 14-18 ani se va face de asemenea doar pe baza unui bilet valid si a unui act de identitate.

5. Ploua? Nici o problema!

6. Programul casieriilor de la Arena Nationala

7. Transport

8. Traficul din zona stadionului va fi restrictionat

9. Kings of Leon Pop-up Store

10. Cumparati bilete doar de la punctele autorizate:





In cazul biletelor in format electronic, va rugam sa veniti la stadion cu varianta printata. Bilete.ro este vanzator OFICIAL si EXCLUSIV de bilete la concertul Kings Of Leon. Fanii Kings of Leon si LP sunt sfatuiti sa-si achizitioneze bilete doar de pe site-ul www.bilete.ro si din reteaua Bilete.ro (in magazinele Inmedio semnalizate "Bilete.ro", in magazinele Germanos, in oficiile Postei Romane si in casieria din incinta Hotel Ibis, Calea Grivitei, nr. 143, parter). Lista completa a celor peste 1000 de puncte de vanzare din reteaua Bilete.ro de pe intreg cuprinsul tarii poate fi accesata aici

Datorita controalelor de securitate sporite, organizatorii recomanda publicului sa ajunga la stadion cat mai devreme posibil.Accesul cu pungi, rucsaci, ghiozdane, genti de dimensiuni mari, camere foto, camere video, tablete, umbrele este strict interzis. Va rugam sa verificati aici lista obiectelor interzise la intrare. Toti participantii vor fi perchezitionati la intrare. In cazul refuzului, nu le va fi permis accesul la eveniment.Accesul se va face conform hartii atasate, in functie de pozitionarea locurilor in stadion. Aceleasi informatii se regasesc tiparite pe fiecare bilet in parte.Acoperisul Arenei Nationale este deja tras.Casieriile Bilete.ro vor fi deschise sambata, 17 iunie, incepand cu ora 12:00, la intrarile din strada Maior Ion Coravu, Bulevardul Basarabia si strada Pierre de Coubertin. Puteti suna in ziua evenimentului la INFO BILETE: 0723 277 192Stadionul Arena Nationala este localizat in partea de est a Bucurestiului, la aproximativ 4 kilometri de centrul orasului. Gara de Nord, principala gara a Capitalei, este la aproximativ 7 kilometri distata de Arena Nationala. Dat fiind numarul spectatorilor, organizatorii recomanda utilizarea mijloacelor de transport in comun, avand in vedere ca NU exista locuri de parcare. Vezi toate mijloacele de transport aici.In ziua concertului, traficul din zona stadionului va fi restrictionat in intervalul orar 16:00 - 23:00, atat pe strada Maior Ion Coravu, strada Tony Bulandra, cat si pe strazile mai mici care leaga Vatra Luminoasa de strada Maior Ion Coravu. Aceste restrictii nu se aplica in cazul riveranilor.Inca iti mai poti cumpara tricouri, cd-uri, vinyl-uri Kings of Leon si multe altele din Promenada Mall Floreasca. Daca nu ai drum pe acolo, iti poti cumpara si de la concert! Kings of Leon ne aduc multe surprize.