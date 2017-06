Brian May a dezvaluit ca exista melodii inregistrate de David Bowie alaturi de trupa Queen care nu au fost lansate

Potrivit Radio X, Brian May a spus ca David Bowie si Freddie Mercury au avut un conflict pe parcursul perioadei de inregistrare a melodiei "Under Pressure"."Nu a fost usor, pentru ca eram toti tineri precoce, iar David era foarte... convingator. Freddie si David au fost in conflict, fara indoiala. Dar asta se intampla intr-un studio, atunci apar scanteile si de aceea a fost un proiect atat de bun. Conflictul lor s-a desfasurat subtil. De exemplu, cine ajunge ultimul in studio. Asa ca a fost minunat si ingrozitor. Insa, acum imi aduc aminte de partea minunata, mai mult decat de cea neplacuta", a spus Brian May.El a adaugat: "Nu tot ceea ce am lucrat in acele intalniri a fost auzit, asa ca iata un gand".In luna mai, Brian May a dezvaluit ca Freddie Mercury si-a pierdut cea mai mare parte a unui picior in lupta cu SIDA. Chitaristul a facut dezvaluirea intr-un album despre trupa, "Queen in 3-D". The Sunday Times a publicat un fragment din volum, in care Brian May vorbeste despre aceasta problema.Formatia Queen a fost infiintata in 1970, la Londra. Trupa a cunoscut succesul in formula Freddie Mercury (voce, pian, chitara), Brian May (chitara, voce), John Deacon (bas) si Roger Taylor (tobe, voce). Dupa moartea lui Freddie Mercury, pe 24 noiembrie 1991, la varsta de 45 de ani, din cauza SIDA, basistul John Deacon a decis sa se retraga din muzica, iar Brian May si Roger Taylor au continuat sa cante solo, dar si sub numele Queen, cu diferiti solisti. In perioada 2004 - 2009, vocalistul formatiei a fost Paul Rodgers. Din 2011, formatia britanica a inceput o colaborare cu solistul american Adam Lambert.Cu 15 albume de studio, trupa Queen a fost inclusa in Rock and Roll Hall of Fame in 2001 si primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, in 2002. Doi ani mai tarziu, Queen a fost inclusa in UK Hall of Fame. Albumele formatiei au fost vandute in aproximativ 200 de milioane de exemplare in intreaga lume.David Bowie, nascut pe 8 ianuarie 1947, a fost cantaret, compozitor si producator. El a fost recompensat cu doua premii Grammy, iar albumele sale s-au vandut in peste 140 de milioane de copii pe plan mondial. Activ pe parcursul a cinci decenii, frecvent reinventandu-si stilul muzical si cochetand cu mai multe genuri, a fost considerat de majoritatea criticilor muzicali un influent inovator, in special datorita lucrarilor sale din anii '70. Cantaretul britanic s-a inspirat dintr-o vasta paleta de subiecte, in special din arta, filosofie si literatura. A murit din cauza unui cancer hepatic pe 10 ianuarie 2016, la doar doua zile dupa ce implinise varsta de 69 de ani, in care isi lansase cel de-al 25-lea album, intitulat "Blackstar".