Patricia Kaas: "Un spectacol care seamana cu mine, cea de acum" 

Articol webPR

"Vreau sa va propun un spectacol care seamana cu mine, cea de acum", spune Patricia Kaas despre showul cu care revine in Romania peste o luna. La patru ani distanta de la ultimul sau concert la noi in tara, Patricia Kaas si-a programat doua intalniri cu fanii romani. Pe 24 iunie, ea canta la Sala Palatului din Bucuresti, si doua zile mai tarziu, pe 26 iunie, in Parcul Rozelor din Timisoara. Biletele VIP de la Sala Palatului sunt epuizate. Organizator: Events.

Cand casa de discuri Warner Music France anunta lansarea noului album al Patriciei Kaas in 2016, artista spunea: "Ce mi-as dori astazi?... Un album precum cele pe care le scoteam pe vremuri. Un album cu melodii care sa ma reprezinte". Discul include 13 piese, in nota melancolica specifica artistei. "Nu sunt trista, ci melancolica. Cand iti pierzi mama la varsta de 20 de ani, iar tatal tau moare la scurt timp dupa, melancolia face parte din viata ta", mai adauga Patricia.





Patricia Kaas a fost recent nominalizata la categoria "Best French Act Award" la Big Apple Music Awards 2017, gala ce va avea loc pe 22 octombrie, la New York. In afara de Patricia, la aceeasi categorie mai sunt nominalizate Indila si Mylene Farmer. La categoria "Best Romanian Act" concureaza Inna si Alexandra Stan. Fanii Patriciei o pot vota pe Twitter, Facebook si Instagram la #BAMA2017DiamondEdition_PatriciaKaas





Biletele pentru concertul de la Bucuresti sunt disponibile la preturile de 120, 150, 200, 250 sau 300 lei. La Timisoara, biletele costa 80, 120, 160, 200, 240 sau 300 lei, in functie de distanta fata de scena. Biletele se pot cumpara online, pe eventim.ro, sau prin reteaua Eventim (magazinele Germanos, Vodafone, Orange, Domo, librariile Humanitas, librariile Carturesti).