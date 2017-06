De la Bach la Beatles la Castelele Bran si Peles

Articol webPR

doua aranjamente dupa Yesterday si Michelle ale celebrei trupe The Beatles, facute de cel mai important compozitor japonez al secolului XX, Toru Takemitsu;

una dintre cele mai iubite piese scrise pentru chitara, o lucrare inedita cu un puternic iz oriental, o balada compusa de italianul Carlo Domeniconi: Koyunbaba;

un cantec sud-american, Alfonsina y el mar, compus de autorul celebrei Missa Criola, Ariel Ramirez;

un aranjament dupa celebra piesa de jazz „A night in Tunisia”, facut de marele chitarist francez Roland Dyens.

Unul dintre cei mai apreciati si activi chitaristi romani, cu 3 turnee nationale la activ, muzician polivalent cu un repertoriu ce porneste de la muzica veche (interpretata la lauta) si ajunge la muzica contemporana, Costin Soare propune un periplu muzical ce porneste de la dansurile din Suita pentru lauta in la minor (transcrisa pentru chitara), BWV 995 de Bach si, mergand pe firul istoriei instrumentului, ajunge la diversitatea stilistica a secolului XX:Bran/ 23 iunie, ora 19 – Castelul Bran (bilet: 30 de RON, detalii la: 0268 237 700 sau office@bran-castle.com)Sinaia/ 24 iunie, ora 16 – Castelul Peles (Accesul se face pe bază de invitatie, care poate fi obtinuta scriind pe adresa: peles.ro@gmail.com)Asociatia Kitharalogos propune un tur a 13 dintre cele mai importante orase si obiective turistice ale tarii, o calatorie in care, alaturi de chitara realizata de maestrul lutier Alexandru Marian, publicul va putea asculta o chitara facuta special pentru acest turneu de Fabrica de instrumente muzicale Hora S.A., Reghin, instrument care va fi donat unui foarte tanar talent in afirmare in concertul de inchidere. Programul propus, o imbinare de muzica clasica pura cu muzici de sorginte traditionala sau populara (in sensul de pop & rock music), aduce in atentia publicului minunata „orchestra in miniatura”, cum numea Berlioz chitara, culoarea timbrala intima si versatilitatea unui instrument iubit de melomani si de publicul larg.Costin Soare ( www.costinsoare.com ) este unul dintre cei mai apreciati si activi artisti romani, imbinand in mod fericit o frumoasa cariera concertistica (chitarist si lutist) cu cea pedagogica (profesor la C.N.A. „Dinu Lipatti”, Bucuresti si prof. asoc. la Universitatea Nationala de Muzica), fiind, de asemenea, director artistic al Festivalului International „Serile de chitara” (www.seriledechitara.ro), manifestare de succes ajunsa la a sasea editie, in cadrul careia concerteaza chitaristi de top din intreaga lume. Cu o experienta de 3 turnee nationale la activ (Muzica in palatele Romaniei / 2016; Armonii pascale / 2015 - alaturi de actrita Daniela Nane; Nocturne si dansuri / 2013), un CD lansat in 2014 (Nocturne si dansuri) si altul in 2017 (Twenty Shades of Music, alaturi de flautistul Ion Bogdan Stefanescu), membru permanent a doua ansambluri camerale (flaut-chitara, cu Ion Bogdan Stefanescu si voce-chitara, cu mezzosoprana Claudia Codreanu), chitaristul Costin Soare este un promotor neobosit al muzicii clasice de foarte buna calitate prin intermediul unui instrument a carui voce intima si repertoriu sunt apreciate de publicul larg. Pentru activitatea desfasurata in 2016 (turneul Muzica in palatele Romaniei si organizarea Festivalului International „Serile de chitara”, editia a VI-a), Costin Soare s-a numarat printre nominalizatii sectiunii Muzica Clasica din cadrul Galei Premiilor „Matei Brancoveanu” ale Fundatiei Alexandrion.Mai multe informatii pe: www.costinsoare.com si www.facebook.com/kitharalogos Organizator: Asociatia Culturala Kitharalogos