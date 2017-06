Corul Armatei Rosii concerteaza in premiera la Iasi, pe 18 noiembrie

Spectacolul "The Great Revival" straluceste prin dansurile autentice si garderoba somptuoasa, impresionanta: zeci de costume lucrate cu migala si talent.Pe scena vor fi 120 de artisti, iar repertoriul, 100% rusesc, va include bijuterii muzicale precum Ochi Cernye sau Kalinka. Turneul international din acest an ii porta peste tot in Europa.Corul Armatei Rosii este un simbol in sine. In 1928, generalul sovietic Alexandre Alexandrov a adunat opt voci puternice, doi dansatori, un acordeonist si un recitator, intr-un grup menit sa sporeasca moralul trupelor care luptau in Orientul Indepartat. Acel cor, care ii poarta numele, a tot crescut, a cucerit toate scenele lumii, iar azi numara sute de membri.In 1990, Ansamblul Alexandrov a cantat alaturi de Roger Waters, in super-productia The Wall, concert care a sarbatorit caderea Zidului Berlinului. Au interpretat piesa "Bring The Boys Back Home".In 1993 ansamblul a ajuns in atentia iubitorilor de muzica pop prin colaborarea cu formatia finlandeza "Leningrad Cowboys". Ansamblul Alexandrov a sustinut, alaturi de finlandezi, un concert in Piata Senatului din Helsinki in fata unui numar impresionant de ascultatori, peste 70 000.In anul 2004, membrii corului au sustinut un concert de neuitat la Vatican, in fata Papei Ioan Paul al II lea.In 2007, au cantat la sediul Aliantei Nord Atlantice din Bruxelles, iar un an mai tarziu au sarbatorit 80 de ani de existenta ai Ansamblului printr-un turneu pe intreg teritoriul fostei Uniuni Sovietice si in aproape 60 de tari din Europa, Asia, Africa si America.A urmat, in 2009, un recital de o virtuozitate deosebita pe scena concursului Eurovision, organizat la Moscova.Biletele pot fi cumparate online pe eventim.ro, bilet.ro, myticket.ro si bilete.ro, iar preturile variaza intre 80 de lei si 200 de lei.Corul Armatei Rosii a sustinut mai multe concerte in Romania, cele mai recent avand loc in septembrie 2015, la Cluj-Napoca, si in octombrie 2016, la Sala Palatului din Bucuresti.