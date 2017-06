Jazz in the Park ajunge la Pata Rat cu o scena langa groapa de gunoi a Clujului

Articol webPR

Scena din cel mai inedit loc al festivalului va gazdui reprezentatii ale celebrului percutionist Dario Rossi, care produce muzica din obiecte reciclate: tigai, oale, tevi, farfurii si ale carui inregistrari sunt virale pe internet, dupa ce au fost vizualizate de milioane de utilizatori din toata lumea. In plus, la Pata Rat vor concerta Taraf de Caliu, grup care aduce impreuna legende ale muzicii lautaresti. Muzicienii din Clejani vin la Jazz in the Park la Pata dupa ce au concertat aproape in toate continentele lumii, in metropole precum Tokyo, Singapore, Paris, New York, Los Angeles, Istanbul sau Londra. Printre fanii lor declarati se numara Yehudi Menuhin, Kronos Quartet (cu care au cantat si inregistrat), actorul Johnny Depp (alaturi de care au aparut in filmul ”The Man Who Cried”) sau Yohji Yamamoto, renumitul designer de moda. In anul 2002, muzicienii au primit premiul BBC World Music pentru cel mai bun grup din Europa si Orientul Mijlociu.Tot la Pata Rat vom asculta o trupa surpriza care va fi dezvaluita in curand si pe Hot Club de Cluj, formatia de jazz manouche care a castigat Concursul International Jazz in the Park 2015. Scena de la Pata Rat va fi activa in a doua zi de festival, 27 iunie, de la ora 16:00 si pana la ora 21:00 si va fi amplasata in apropierea Unitatii Mobile de la Pata Rat. Accesul va fi liber atat pentru oamenii care locuiesc acolo, cat si pentru cei care vin sa descopere locul si sa afle ce e de fapt Pata Rat, nu din povesti, ci cu proprii ochi. Cei care doresc pot cumpara un bilet neobligatoriu pentru sustinerea de proiecte sociale si culturale in zona.”E ciudat cat de frumos e Clujul, iar la 15 minute de el exista o comunitate care traieste o viata total diferita. Si aceasta comunitate e parte din Cluj si vrem sa le aratam celor care nu o cunosc ca ea exista. Speram sa atragem si curiosi, dar si oameni dornici sa se implice. In plus, vrem sa le producem o mare bucurie oamenilor care locuiesc acolo”, spune Alin Vaida, fondatorul festivalului Jazz in the Park.In cadrul Jazz in the Park, in weekendul festivalui in parc va exista o zona dedicata culturii roma: JIVIPEN (”viata„, in limba romani). Acesta va fi un spatiu de intalnire si interactiune pentru comunitate - roma, romani, maghiari si nu numai - cu muzica, activitati si jocuri.Jivipen este un proiect realizat de Centrul Cultural Clujean in colaborare cu asociatiile roma din Cluj-Napoca. Proiectul urmeaza sa fie derulat in perioda 2018-2021 si abordeaza rasismul cotidian si structural, responsabilizeaza comunitatile roma si creeaza locuri de intalnire intre minoritatea roma si restul populatiei.Decizia de a amplasa o scena la Pata Rat si de a avea o zona dedicata comunitatii roma in Parcul Central vine dupa ce organizatorii festivalului au decis ca Fondul Jazz in the Park sa finanteaze in 2017 proiecte in aceasta comunitate. Astfel, din banii stransi anul acesta din bilete neobligatorii la festival, o parte merge spre initiative care isi propun sa creasca nivelul de educatie prin derularea unor proiecte educationale, sociale si culturale in Pata Rat, iar cealalta parte va sustine alte initiative benefice orasului. Oricine doreste poate contribui la Fondul Jazz in the Park prin cumpararea a cel putin un bilet obligatoriu in valoare de 10 sau 50 lei. Bilete neobligatorii sunt disponibile pe retelele biletmaster si kompostor.Festivalul Jazz in the Park incepe luni, 26 iunie, cu concertul de deschidere, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra de la Opera Maghiara. In acelasi loc vor concerta Dhafer Youseef si Susana Baca.Jazz in the Park are loc in intervalul 26 iunie-2 iulie la Cluj si cuprinde o sectiune pe bilete si abonamente pentru concertele de la Opera Maghiara, concerte cu intrarea libera, dar cu bilete neobligatorii necesare pentru sutinerea Fondului Jazz in the Park, in Parcul Central, pe malul Somesului si la Pata Rat.Vintage Trouble, Jojo Mayer, Viva Vox, Tatran, Hidden Orchestra, Mammal Hands, Skalpel, Coma acoustic, Sebastian Spanache Trio, JazzyBIT sunt cateva dintre trupele care vor concerta in cele 7 zile de festival. In total vor avea loc peste 100 de concerte ale unor trupe care vin din 15 tari si de pe trei continente.