Cea de-a treia editie a festivalului Untold are un buget de 10 miloane de euro: Am crescut cu 50% bugetul artistilor

Conceptul creativ Untold 2017, prezentat de organizatori:

Organizatorii au explicat ca bugetul celei de-a treia editii Untold a crescut de la sapte milioane de euro, cat a fost in editia a doua, la aproximativ 10 milioane.De asemenea, managerul evenimentului a declarat ca 50% din buget este asigurat din bilete, iar cresterea bugetului general a permis si marirea cu 50% a bugetului destinat onorariilor pentru artisti, numarul acestora ajungand in acest an la peste 200., a spus managerul general al festivalului, Bogdan Buta.Organizatorii festivalului au prezentat si un trailer al filmului introductiv pentru eveniment, ei explicand ca o parte a video-ului a fost filmat in Padurea Hoia-Baciu, unul dintre actori este un participant la festival in timp ce personajul principal al povestii este un dragon magic.a explicat Edy Chereji, director de marketing si comunicare, in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc miercuri la Cluj-Napoca.320.000 de persoane este traficul total pe care organizatorii il asteapta, ei estimand ca evenimentul va fi sold-out.Festivalul are loc in perioada 3-6 august.Programul Untold:In 2016, Magicianul a aparrut pentru prima data in universul Untold. Acesta detine o forta supranaturala absoluta, fiind singurul care poate controla portalul ce face legatura intre cele doua lumi: cea reala si cea fantastica. In 2017, Magicianul aduce in lumea noastra un simbol-protector, Dragonul, care a mai fost pe Pamant cu foarte mult timp in urma, cand oamenii mai credeau in magie.Povestea din acest an ne traspune intr-o calatorie cu mii de ani in urma. Balanta dintre bine si rau era prea mult inclinata in partea raului, iar o forta intunecata pusese stapanire peste intreg pamantul. Magicianul il cheama intr-o noapte de august, in mijlocul luminisului din padurea Hoia-Baciu, din inima Transilvaniei, pe Dragonul protector.Acesta raspunde chemarii si daruieste 4 pietre cu puteri extraordinare, esente ale Iubirii, Sperantei, Curajului si Increderii, celor mai curajosi dintre cavaleri. Prin puterea lor magica, cavalerii descatuseaza fortele Binelui de pe tot Pamantul si inving Raul. Odata cu triumful Binelui se naste Ordinul Cavalerilor Dragonului.Pentru a proteja secretul pietrelor, urmasii cavalerilor le ascund intr-un cufar, iar urma acestuia se pierde in istorie si lumea uita cu totul aceasta poveste. De atunci, mii de ani au trecut iar acum este momentul ca, in cele 4 nopti magice de august, zeci de mii de tineri sa redescopere puterea pietrelor Dragonului.