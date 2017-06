Patricia Kaas, sambata la Bucuresti, luni la Timisoara

Articol webPR

Patricia Kaas revine sambata, pe 24 iunie, la Bucuresti, la Sala Palatului, iar luni, pe 26 iunie, canta la Parcul Rozelor, la Timisoara. Reprezentantii artistei au trimis o lista de conditii stricte pe care trebuie sa le indeplineasca spatiul din spatele scenei. Pentru concertul de la Bucuresti, biletele VIP au fost deja epuizate. Organizator: Events.

Pentru concertele pe care le va sustine la Bucuresti si Timisoara, reprezentantii Patriciei Kaas au trimis o lista de conditii stricte pe care trebuie sa le indeplineasca spatiul din spatele scenei. In cabina, artista a solicitat o temperatura reglata la 21 0 C si o ventilatie optima, pentru a-si proteja corzile vocale. Nu accepta iluminarea cabinei cu neon, iar prezenta florilor este obligatorie. De baut, cantareata vrea apa, ceai, cafea instant si lapte bio. Fara dulciuri, dar batoanele cu seminte sunt obligatorii.

Mai puternica si mai echilibrata ca oricand, vocea Patriciei nu si-a pierdut sensibilitatea catifelata si nici acel mix unic de senzualitate si amaraciune usor cinica. Perioada ei de pauza, dinaintea celui mai recent album, "Patricia Kaas", a fost un timp al renasterii artistice si personale. Nimic din ce a ranit-o nu a ramas uitat. Totul este rememorat si transpus in cantec. O buna parte din teme sunt sociale: textele noilor piese vorbesc despre femei agresate, incest, ba chiar si despre atentatele de la Bataclan, din noiembrie 2015. Recent, Patricia a fost nominalizata la categoria "Best French Act Award" la Big Apple Music Awards 2017. Gala va avea loc pe 22 octombrie, la New York.

Din motive de securitate, accesul cu pungi, rucsaci, ghiozdane, genti de dimensiuni mari este strict interzis la ambele evenimente. Sunt de asemenea interzise camerele foto, camerele video, tabletele sau umbrelele.

Biletele pentru concertul de la Bucuresti sunt disponibile la preturile de 120, 150, 200, 250, 300, 350 lei. La Timisoara, biletele costa 80, 120, 160, 200, 240, 300 lei, in functie de distanta fata de scena. Biletele se pot cumpara online, pe eventim.ro, sau prin reteaua Eventim (magazinele Germanos, Vodafone, Orange, Domo, librariile Humanitas, librariile Carturesti).