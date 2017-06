Incepe saptamana Jazz in the Park la Cluj: sapte zile cu peste 100 de concerte pe 9 scene: in parc, pe mal, la opera, la Pata Rat si in strada

Articol webPR

Concerte cu intrare libera si bilet neobligatoriu in Parcul Central si pe malul Somesului, o scena in cea mai izolata comunitate a Clujului, langa groapa de gunoi, concerte pe bilete si abonamente la Opera Maghiara cu trei dintre cele mai importante nume ale muzicii internationale, petreceri in Form Space, arta stradala si un Fond pentru comunitate - acestea sunt cateva dintre noutatile editiei cu numarul 5.Festivalul incepe luni cu deschiderea oficiala de la Opera Maghiara, e vorba despre concertul Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, care estesold out. Nomazii muzicii jazz si klezmer aduc influente de pe toate colturile Europei. In plus, organizatorii au anuntat astazi ca formatia va concerta si la Pata Rat, marti, acolo unde sunt deja confirmate alte trei nume. Concerte la Opera Maghiara vor mai avea loc marti cu avangardistul jazz si world music Dhafer Youssef si miercuri cu regina muzicii latino jazz, Susana Baca. Bilete si abonamente sunt disponibile pe biletmaster.ro, eventim.ro si kompostor.ro.Malul Somesului va gazdui Concursul International Jazz in the Park, iar cele 15 trupe finaliste vor canta aici in fiecare seara, de marti si pana joi.Tot marti e activa si scena de la Pata Rat, cea mai inedita zona a festivaului, unde concertele incep de la ora 16:00. De Pata Rat se leaga si cauza fondului Jazz in the Park, care strange bani pentru proiecte sociale, culturale si educationale pentru comunitatea care locuieste langa groapa de gunoi, dar si pentru finantarea unor initiative benefice orasului. Pentru a sprijini initiativa Jazz in the Park, Primaria va pune la dispozitie maine autobuze in regim gratuit care vor circula pe ruta Piata Cipariu-Pata Rat. Autobuzele pornesc din statia de transport in comun din Piata Cipariu de la orele 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 si 19:30 si se intorc in Cluj, la ora fixa, de la ora 17 si pana la ora 22.Inima festivalului ramane si in acest an Parcul Central, unde vor fi amplasate trei scene pe care muzica se va auzi vineri, sambata si duminica. Una dintre scene va avea tematica electro-jazz, iar aici ii vom putea asculta printre altii pe Jojo Mayer & Nerve, Skalpel, Hidden Orchestra, Niogi & Pete Lockett.Anul acesta festivalul va cuprinde mare parte din oras, iar reprezentatii artistice vor avea loc in mai multe zone prin conceptul Jazz in the Street, integrat in festival. Astfel, vom suprinde performance-uri pe bulevardul Eroilor, la Off the Wall, in fata Operei Maghiare si in fata cladirii The Office. In plus, sesiunile de improvizatie jam session vor avea loc marti, miercuri si joi la Blend, la ele vor participa atat muzicienii de la Jazz in the Park, cat si curiosi dornici sa-si incerce talentul muzical.Intrarea este libera la concertele din spatii publice - malul Somesului, Parcul Central, Pata Rat si din strada -, iar cei care doresc pot cumpara cel putin un bilet neobligatoriu de minim 10 lei pentru sustinerea Fondului Jazz in the Park.Anul acesta Fondul Jazz in the Park are doua obiective generale: finantarea a doua proiecte de sustinere a comunitatii din Pata Rat, prin finantarea unor initiative educationale, sociale si culturale si finantarea celor mai creative si practice initiative utile orasului, la fel ca anul trecut.Jazz in the Park Festival este un eveniment realizat cu sprijinul Primariei si Consiliului Local Cluj-Napoca, finantat prin Administratia Fondului Cultural National si Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, recomandat ca o experienta Staropramen de partenerul de traditie al festivalului, powered by BCR, sustinut de Mega Image si realizat printr-un parteneriat cu Daisler Print House din Cluj.Jazz in the Park recomanda cu incredere Almdudler pentru cea mai sanatoasa bautura racoritoare. Proiectul este, de asemenea, sustinut de Alexandrion Group, E.ON Business Services, Bosch, Farmec, Betfair si Autoworld, partenerul de mobilitate care se ocupa de transferul a peste 200 de muzicieni care vor fi la Cluj in saptamana festivalului.Informatii complete despre festival, program, parteneri, bilete si artisti gasiti pe www.jazzinthepark.ro