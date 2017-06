VIDEO Italienii de la "Lacuna Coil" canta la Festivalul ARTmania de la Sibiu

"Care-i primul lucru la care va ganditi cand vine vorba de Transilvania? Noua ne vine in gand excelentul Festival ARTmania de la Sibiu! Am fost acolo in urma cu cativa ani, am avut un concert extraordinar, dupa care am mai petrecut vreo doua zile pierduti printre niste munti de o frumusete salbatica, intr-un tinut presarat cu castele vechi, varcolaci, un taram cu neguri pline de magie. Abia asteptam sa ne intoarcem in vara aceasta, cu un show mult mai mare, alaturi de un lineup excelent. Va fi grandios! Si zgomotos", spun cei de la "Lacuna Coil".Tarja, Lacuna Coil, Riverside, Beyond the Black, You And Me At Six, Devin Townsend Project si Walkways sunt trupele ce au confirmat participarea la editia a XII-a a Festivalului ARTmania din Sibiu.Biletele au fost puse in vanzare in retelele eventim.ro, iabilet.ro si pe kompostor.ro.