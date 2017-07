Jazz in the Park 2017: Peste 70.000 de participanti, 9 scene, 7 zile, peste 200 de muzicieni din 15 tari

Articol webPR

Peste 200 de muzicieni din 15 tari au adus cele mai actuale influente si combinatii ale jazzului cu alte stiluri, de la rock, funk pana la electro. Printre artistii care au concertat la festival se numara americanii de la Vintage Trouble, veniti pentru prima data in Romania, avangardistul muzicii jazz Dhafer Youssef, unul dintre cei mai celebri percutionisti ai lumii, Jojo Mayer si trupa lui, Nerve, regina muzicii latino din Peru, Susana Baca, corul a cappella Viva Vox, Dario Rossi, trupele Mammal Hands, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Skalpel, Hidden Orchestra, Gauthier Toux Trio.”A fost cu siguranta cea mai buna si complexa editie de pana acum, am avut un line-up de exceptie, o aranjare diferita a parcului, cu mai multe scene care se completau si o scena nisata pe electro-jazz care a fost extrem de bine primita. Atmosfera a fost extraordinara atat in parc, cat si in celelalte locuri in care am fost prezenti: pe mal, la Opera, pe strazile orasului si la Pata Rat. Ne pare bine ca am ajuns si in cea mai defavorizata zona a Clujului, langa groapa de gunoi a orasului, iar evenimentul de acolo a unul special cu o atmosfera deosebita„, spune fondatorul festivalului, Alin Vaida.Intrarea la concertele din spatii publice a fost libera, cu bilet neobligatoriu pe care participantii il puteau plati daca-si doreau sa sustina Fondul Jazz in the Park. 13.500 de euro s-au strans din bilete neobligatorii la festival, iar banii intra in Fondul Jazz in the Park si vor finanta initiative culturale, sociale si educationale benefice orasului. Un apel de proiecte va fi initiat luna aceasta si se pot inscrie toti cei care au propuneri care se incadreaza in cauza de anul acesta: proiecte cultarale, educationale si sociale pentru comunitatea de la Pata Rat si pentru oras. Cei care doresc sa contribuie la Fondul Jazz in the Park pot cumpara online bilete neobligatorii de pe biletmaster.ro si kompostor.ro.Antal Gabor Trio din Ungaria e trupa care a castigat anul acesta Concursul International Jazz in the Park, desfasurat in cadrul festivalului, pe malul Somesului. Premiul al doilea ii revine formatiei Paolo Recchia Trio din Italia, iar premiul al treilea - trupei Hences Quartet. Juriul a acordat premii pentru cel mai bun instrumentist - Markosi Joszef (Lilin Quartet) si cel mai bun solist vocal - Diana Saveanu (Infusion). Premiul pentru cea mai valoroasa compozitie merge la Koszika es Csabika, iar distinctia pentru cel mai bun aranjament a obtinut-o trupa The Roots.Juriul a mai acordat un premiu onorific pentru tehnica remarcabila tobosarului Fekecs Akos, din Antal Gabor Trio, vocalistului Sandu Bantas din Beyond Duo din Republica Moldova si un premiu special tinerei saxofoniste de 10 ani Berkes Adel din Berkes Quartet.Juriul concursului a fost format din Stefan Vannai, profesor de jazz, Balazs Bagyi, presedintele Uniunii Jazzistilor din Ungaria, Florian Lungu, promotor de jazz, Dragos Basca, promotor de jazz si Aranka Takacs, managerul Concursului International Jazz in the Park.Jazz in the Park Festival este un eveniment realizat cu sprijinul Primariei si Consiliului Local Cluj-Napoca, finantat prin Administratia Fondului Cultural National si Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, recomandat ca o experienta Staropramen de partenerul de traditie al festivalului, powered by BCR, sustinut de Mega Image si realizat printr-un parteneriat cu Daisler Print House din Cluj.Jazz in the Park recomanda cu incredere Almdudler pentru cea mai sanatoasa bautura racoritoare. Proiectul este, de asemenea, sustinut de Alexandrion Group, E.ON Business Services, Bosch, Farmec, Betfair si Autoworld, partenerul de mobilitate care se ocupa de transferul a peste 200 de muzicieni care au venit Cluj in saptamana festivalului.Informatii despre festival gasiti pe www.jazzinthepark.ro