Pe 6 iulie incepe Garana Jazz Festival in Muntii Semenic/Cinema si teatru outdoor, yoga si trasee montane in 4 zile de festival

Articol webPR

De joi pana sambata, dupa terminarea concertelor, Poiana Lupului devine cinema si gazda unui program special de scurtmetraje oferite de Institutul Francez. O serie de comedii, drame tragi-comice si animatii scurte vor aduce la viata povesti din prezent si personaje din cele mai diverse. Tot in zona de cinema, garanezii vor viziona in premiera scurtmetrajul fotografului roman Andrei Becheru, "Nature laughs as Time Slips", inspirat de albumul cu acelasi nume al muzicianului american Tor Lundval.Trupa de teatru AUALEU, cunoscuta pentru reprezentatiile ”mobile„ din orase, sate si chiar de peste ocean, va fi prezenta in fiecare seara la festival cu momente de spectacol aducatoare de inspiratie, intrebari si raspunsuri. Scriitorii timisoreni Nicolae Strambeanu, Brandusa Armanca, Daniel Vighi si Viorel Marineasa iti vor lansa cele mai noi aparitii editoriale in cadrul festivalului, iar spectatorii pasionati de jazz romanesc pot participa la lansarea celor mai noi albume semnate de muzicienii Marius Preda si Mircea Tiberian.De sambata pana duminica, Poiana Lupului de langa Garana va gazdui a doua editie a Targului National al Colectionarilor de Discuri, un eveniment menit sa aduca la un loc pasionatii de viniluri si muzica buna. Natura salbatica din Semenic e spatiul perfect pentru meditatie si relaxare, asa ca diminetile de festival vor incepe cu clase de Yoga tinute de „Miscarea de Piatra„, incepand de la ora 09.00, in satul Valiug, statiunea Crivaia, pe pontonul Hotelului Aquaris.Pe langa experienta muzicala care reuneste artisti din cei mai prestigiosi, sunete si instrumente din toate colturile lumii, Garana Jazz Festival ramane o experienta unica prin imprejurimile si patrimoniul natural al Muntilor Semenic. Satul Brebu Nou, Lacul 3 Ape, Cheile Carasului si Pestera Comarnic, Lacul Gozna din satul Valiug sau Platoul Semenic sunt cateva puncte turistice care n-ar trebuie ratate pe parcursul mini-vacantei din Garana. Cei pasionati de biking montan se pot bucura de cel putin 10 trasee cu bicicleta pe langa paduri, lacuri si privelisti spectaculoase, cu plecare din Brebu Nou sau Lacul Gozna, detaliate pe larg pe blogul festivalului. Bunatatile culinare ale zonei includ pastravaria din Crivaia, vestitul gulas al Hanului „La Rascruce„ ori strudelul cu visine de la Pensiunea Gasthof Tirol, salatele cu bureti de fag si multe altele, care vor fi descoperite la fata locului.Garana Jazz Festival are loc intre 6 si 9 iulie in Muntii Semenic, judetul Caras-Severin, cu un line-up ce cuprinde 18 trupe: Tonbruket (Suedia), David Torn - Sun of Goldfinger (USA), Wolfgang Muthspiel Quintet (Austria), Sebastian Spanache Trio (Romania), Raul Kusak (Romania), Melt Trio (Germania), Ha Noi (Vietnam, Franta), Vasil Hadzimanov Band (Serbia), Thy Veils (Romania), Mircea Tiberian & Marta Hristea - Magellan (Romania), Bill Frisell Trio w/Tony Scherr & Kenny Wollesen (USA), Omar Sosa Quarteto Afrocubano, Hakon Kornstad Quartet (Norvegia), Marius Preda Quartet (Romania, Italy, Kingdom of the Netherlands, Arcus Trio (Romania), Enrico Rava ¬ Tomasz Stanko Quintet (Italia, Polania), John Scofield Uberjam Band (USA) si Bobo Stenson Trio (Suedia).Programul complet Garana Jazz Festival precum si informatii despre transport, locatie si cazare sunt disponibile pe www.garana-jazz.ro Biletele pot fi achizitionate online, in avans prin BiletMaster.ro, MyTicket si Bilete.ro, online sau din reteaua magazinelor partenere, la pretul de 300 de lei in varianta de abonament pentru patru zile de concerte sau 85 de lei in varianta de bilet pentru o singura seara de festival.xxxFestivalul International de Jazz Garana este organizat de Fundatia Culturala Jazz Banat, membra a European Jazz Network. In ultimii 20 de ani, peste 100.000 de spectatori si numerosi artisti cu renume international au impartasit experienta jazz-ului de avangarda ascultata sub cerul liber in micul sat din inima Banatului. Au cantat la Garana: Eberhard Weber, Jan Garbarek, Mike Stern, Tom Harrell, Charles Lloyd, Jean-Luc Ponty, Stanley Jordan, John Abercrombie, Miroslav Vitous, Zakir Hussain, Magnus Ostrom, Bugge Wesseltoft, Lars Danielsson, Avishay Cohen, Nils Petter Molvaer, Jack Dejohnette, Kimmo Pohjonen si multi altii.Detalii pe www.garana-jazz.ro