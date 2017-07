David Guetta, DJ Snake si Faithless, printre artistii care vin la prima editie a festivalului Timeshift

David Guetta este headliner-ul festivalului si vine in Romania un concept vizual special, ce va fi intregit de un show de lumini, spun organizatorii festivalului.DJ Snake a cucerit topurile din lumea intreaga cu hit-uri precum "Turn Down for What", in colaborare cu rapperul Lil Jon; " Let Me Love You" cu Justin Bieber sau "Lean On" alaturi de Major Lazer, cu care a facut peste 2 miliarde de vizualizari pe Youtube, devenind si a patra cea mai difuzata piesa din toate timpurile pe Spotify. DJ-ul a fost nominalizat la premiile Grammy, la categoria "Best Album", pentru rolul de producator al albumului "Born This Way" semnat de Lady Gaga. MELODIE DJ SNAAAAKE"Bucurestiul avea nevoie de un festival care sa atraga turistii straini, dar si oameni din toata tara. Nu exista niciun eveniment de asemenea anvergura in Capitala si cu un asemenea potential in Bucuresti. Noi suntem organizatorii Sunwaves, la Mamaia, festivalul care atrage, in medie, 50.000 de turisti la fiecare editie, dintre care aproximativ 10.000 sunt straini. Acest lucru ne-a incurajat sa facem un proiect si mai mare, la Bucuresti. Exista rezervari facute la cele mai mari hoteluri din Capitala, pentru Timeshift. Sunt foarte multi tineri care vor veni la festival, atat din Romania, cat si din strainatate. Sunt deja foarte multi straini care au cumparat bilete la festival si au rezervari la cele mai bune hoteluri din Capitala, care ne sunt partenere", a spus Ioan Borzea, organizatorul evenimentului.Line-up-ul festivalului TIMESHIFT Bucharest Music Festival din cele patru zile (20-23 iulie) aduna o varietate de stiluri muzicale. Iubitorii EDM, techno, tech-house, trance, dubstep, drum and bass, indie-rock si alternative isi vor gasi favoritii la cel mai mare eveniment din capitala, intr-un decor desprins din filmele Science-Fiction, unde timpul nu conteaza, anunta organizatorii.Biletele pentru cele patru zile de TIMESHIFT Festival sunt disponibile pe timeshift.ro MainStage - DJ SNAKE, Faithless DJ SET, Ummet Ozcan , Aron ChupaKristal Stage - LOCO DICE - Waff - Francisco Allendes - MahonyControl Stage - DEATH IN VEGAS - Young Fathers - Leon Vynehall - Alex Do - Don Williams -Black Rhino Stage - MALA - Iration Steppas with Echo Ranks - Gantz - Commodo - Agmantav - ZoMainStage - BLOC PARTY - White Lies - Mystery Jets - Youth in Outer Space - DJ Leo _Kristal Stage - ORBITAL - Rudimental DJ SET - Hot Chip DJ SET - Alex Metric - Actress - Temple Invisible - Lady Dust - Calin & Zabriskie - -Happy Gutenberg + ElektromekanikControl Stage - LEFTFIELD - Hercules & Love AffairTND Stage - COSMIC GATE - John O'Callaghan - Ben Nicky - Ruben de Ronde - Estiva - Hazem Beltagui - Bogdan VixMainStage - DAVID GUETTA - Robin Schulz - Jonas Blue - Hugel - VaniaKristal Stage - DUBFIRE - Paul Ritch - Shaded LIVE ¬ Whyt Noyz - NushaControl Stage - MOGWAI - The Soft Moon - Machinedrum - Simian Mobile Disco (DJ Set)TND Stage - MARKUS SCHULZ - Giuseppe Ottaviani - Standerwick - Arkham Knights - Yoel Lewis - Bogdan VixMainStage - ABOVE & BEYOND - Gareth Emery - ATB - Lucas & Steve - Manuel RivaKristal Stage - CHICANE - Lee Burridge - Damian Lazarus si multi altiiControl Stage - SEVDALIZA - Submotion Orchestra si multi altiiBlack Rhino Stage - GOLDIE with Ilaman MC - dBridge with Sp:Mc - Loxy - Presha - Clarity - The Untouchable - Fane B2B Low Freq - K-Rob