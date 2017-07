Neversea 2017: Tot ce trebuie sa stii despre editia din acest an: esti interzis accesul cu ghiozdane si aparate foto profesioniste; platile se fac cu bratara

Preschimbarea biletelor in bratara de festival se face doar cu actul de identitate, incepand cu data de 6 iulie, ora 14.00, la zona de check in, de la singura intrare in festival amplasata la intrarea pe plaja Modern, strada Lebedei, dinspre Portul Turistic Tomis Constanta (cele trei corturi mari de culoare alba). Aceasta este singura zona in care festivalierii pot schimba biletele sau abonamentele in bratari. Cei care doresc sa-si achizitioneze bilet de 1 zi, in perioada festivalului, pot sa o faca de la cele 7 case de bilete amplasate in zona punctului de informare NEVERSEA (Cherhanaua de Stuf, langa bariera de la intrarea pe plaja Modern, dinspre port).Accesul minorilor sub 14 ani este permis doar pe baza unui bilet valid si insotit de un parinte, iar accesul minorilor cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani se face cu abonamentul de festival si in baza acordului parental scris (care poate fi descarcat de pe neversea.com/parentalconsent).In perimetrul festivalului estecu urmatoarele obiecte: ghiozdane, droguri, sticle, biberoane, lasere, genti, spray-uri, cutite, arme, obiecte contondente, articole pirotehnice, mancare si bauturi, animale, umbrele (in caz de ploaie se recomanda folosirea pelerinelor), materiale inflamabile sau explozive, aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR, orice tip de obiecte care ii pot rani pe alti participanti.: poseta/borseta (dimensiunea maxima permisa 21cm x 29cm) medicamente, insulina, picaturi uz medicinal, spray inhalator pentru astm. Orice astfel de produse sunt premise doar daca sunt insotite de scrisoare medicala sau orice alt document inlocuitor acesteia si cu maxim o doza zilnica. Pentru intreaga lista de obiecte permise si interzise in perimetrul festivalului, participantii pot consulta regulamentul de pe site-ul www.neversea.com.Cu bratara de festival se asigura si accesul si plata in perimetrul evenimentului. Doar cu bratara de festival (cu chip integrat) oferita de VISA-Raiffeisen se pot achizitiona produse in interiorul festivalului, plata cu cardul bancar sau numerar direct la comerciant fiind interzisa. Bratara poate fi incarcata prin doua optiuni: incarcarile online (detalii despre modalitatea de incarcarea online vor fi disponibile pe neversea.com, incepand cu 5 Iulie) sau la cele 50 de puncte de incarcare (Credit Point) din cadrul Neversea.Festivalierii vor putea urmari pasii oferiti de(disponibila in App Store si Google Play) pentru a vedea cum functioneaza incarcarea online. Aceasta metoda de incarcare ii va ajuta pe festivalieri sa salveze timp pretios si ii va tine departe de posibilele cozi de la Credit Point. Pentru o mare parte din punctele de incarcare din festival, organizatorii au pregatit un program prelungit de lucru, unele Credit Point-uri avand chiar orar non-stop de functionare. Bratara se poate incarca cu orice suma, iar festivalierii vor putea retrage ceea ce nu au cheltuit pe toata perioada festivalului pana cand evenimentul se apropie de final. Festivalierii isi vor putea retrage banii de pe bratara doar pana pe 10 Iulie 2017 la 10 dimineata, de la oricare din cele 50 de Credit Points din festival.Peste 3 000 de persoane lucreaza in productia efectiva a festivalului NEVERSEA, dintre care peste 500 sunt voluntari. In ceea ce priveste logistica festivalului, cifrele sunt impresionante: peste 200 de camioane necesare pentru transportul logistic. Scena principala are 16 metri inaltime, peste 80 de metri baza si 400 mp de ecran led. Perimetrul festivalului este imprejmuit de 5 km de gard. Pentru grafica si designul tuturor scenelor s-au adunat peste 600 de ore de munca a peste 20 designeri si arhitecti, ce au contribuit la crearea universului NEVERSEA din acest an.Pentru protectia plajelor se folosesc peste 10.000 mp de podele de lemn si peste 8.000 mp de podele protectie trafic greu. Fiind o locatie inedita si fara energie electrica, organizatorii folosesc 22 de generatoare pentru a acoperi intreaga zona. Cablurile electrice care se vor folosi au greutatea de aproximativ 12 tone, iar lungimea lor, daca ar fi sa le punem cap la cap este de circa 25 kilometri. Toate acestea sunt conform standardelor tehnice internationale de utilizare in medii speciale-mobile. Puterea totala instalata este de 3,5 MW (3,5 megaWati)(3,5 milioane watti) in festival, doar la scena principala puterea instalata fiind de 1,1 MW. Avand aceste date putem spune ca festivalul este de marimea unui mic oras din Romania.Sute de politisti din toate structurile Inspectoratului General al Politiei Romane, 150 de jandarmi, dar si politisti locali vor asigura linistea si siguranta in acest an, la Festivalul NEVERSEA. In plus vor exista si 300 de agenti de securitate privati care vor activa in perimetrul evenimentului. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a judetului Constanta va avea doua spitale de tip PMA (post medical avansat) amplasate langa zona de mainstage si in imediata apropiere a accesului in festival, dar si patru puncte de prim ajutor. De asemenea toate camerele de garda ale tuturor spitalelor din Constanta, dar si din judet vor fi deschise pentru sprijin medical, in caz de nevoie.