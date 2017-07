GoGo Penguin, Eric Vloeimans' Gatecrash si The Kandinsky Effect, pentru prima oara in Romania, la Smida Jazz Festival

Articol webPR

Smida Jazz a debutat in 2016 cu o prima editie-pilot reusita, la care, pe parcursul celor doua zile, au participat aproape 3.000 de festivalieri si in cadrul careia au avut loc numeroase activitati (lecturi publice si discutii libere cu autori, tururi ghidate, jam session-uri s.a.), si au concertat opt trupe: Ilhan Ersahin's Istanbul Sessions - Suedia-Turcia, Studnitzky Quartett - Germania, Loop Doctors - Ungaria, Uptake Quartet - Franta, Sebastian Spanache Trio, Arcus Trio, Exit Oz si Essential Notes - Romania.Cea de-a doua editie, care va avea loc intre, deci pe durata a trei zile, promite mai multe activitati conexe si aduce cu sine noua concerte: GoGo Penguin - Marea Britanie (pentru prima oara in Romania), Bugge Wesseltoft's New Conception of Jazz - Norvegia si Tingvall Trio - Germania, Eric Vloeimans' Gatecrash (in premiera in Romania) - Olanda, The Kandinsky Effect (in premiera in Romania) - Franta, Sickpicnic - Ungaria, Iordache, JazzyBIT si Trompetre - Romania.GoGo Penguin este un trio ce se distinge prin recrearea muzicii electronice cu ajutorul instrumentelor acustice, abordand teme de pian minimaliste, linii de bas profund propulsive si sunete de tobe inspirate din stilul ”electronica„, stilul propriu creat de-a lungul timpului vadind influente ale lui Brian Eno, John Cage si Massive Attack. Eric Vloeimans' Gatecrash exploreaza, in cel mai expresiv fel, posibilitatile de asociere a muzicii electronice, acusticii si improvizatiei. The Kandinsky Effect, prin atmosfera si interpretarea care aprind spiritele, ne ofera actul descoperirii unui jazz combinat cu elemente din hip-hop, IDM si muzica electronica.Smida se afla la 90 de kilometri asfaltati de Cluj-Napoca si 130 de Oradea, accesul facandu-se din drumul european E60, prin Huedin (pe traseul Rachitele, Doda Pilii si Smida). Zona dedicata festivalului, la 1.100 de metri altitudine, va avea: parcare, food court, baruri, camping cu toate facilitatile necesare (dusuri, toalete, spalatoare, electricitate, paza s.a.) si vor fi puse la dispozitie mijloace de transport in comun dinspre Cluj-Napoca spre Smida si invers.Abonamente (99 de lei): retelele Eventbook, Biletmaster si EventimDetalii: www.facebook.com/smidajazz