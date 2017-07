Outernational Days 2: Trei zile si nopti de multiculturalism in inima Capitalei

Pe parcursul a trei zile, pe scena festivalului vor urca muzicieni si trupe din Kenya, Nigeria, Turcia, Senegal, Liban, dar si Europa (Germania, Austria, Elvetia si Romania) si Statele Unite ale Americii.Pe langa concerte, festivalul va prezenta o serie de DJ seturi tematice, discutii, instalatii, ateliere, dezbateri, filme documentare si prezentari centrate in jurul conceptului Outernational, care se refera la genuri de muzica actuala, contemporana, specifice unor subculturi sau periferii din spatiul cultural ce nu se identifica in mod direct cu normele vestice / occidentale.Doug Shipton (UK), Florin Salam (RO), Mazen Kerbaj (LB), Ogoya Nengo (Kenya) si Rabih Beaini (LB) se numara printre noii artisti confirmati la Outernational Days 2.Mai mule informatii aici Outernational se refera la genuri de muzica actuala, contemporana, specifice unor subculturi sau periferii din spatiul cultural ce nu se identifica in mod direct cu normele vestice / occidentale. Outernational se defineste in opozitie cu International, avand propriile forme de promovare si diseminare culturala, care functioneaza si la nivel global, chiar daca de cele mai multe ori vin din periferii, atat culturale, cat si geografice. Muzica asimilata ca fiind Outernational se regaseste pe tot parcusul Asiei Mijlocii, in Estul Asiei, Africa, Europa de Est, inclusiv in Romania.Muzica outernational comprima numerosi hibrizi muzicali contemporani din jurul lumii: de la halay-ul kurd la manelele romanesti, de la orchestrele bulgaresti de chalga la chicha peruana, de la dabke-ul palestinian la narcocorrido-ul mexican, de la egipteanul electro-chabi, si numeroase alte genuri si stiluri.Outernational Days 2 este co-finantat de Administratia Fondului Cultural National, sesiunea de proiecte cultural I/2017 "Artele Spectacolului" Muzica.