Mobilizare fara precedent a fortelor de ordine la Constanta, pentru Festivalul Neversea. Tarifele la cazare au crescut si cu 30%

La Festivalul Neversea, Politia Judeteana Constanta va avea un total de 60 de politisti in fiecare schimb, adica 180 de oameni ai legii in cele trei schimburi dintr-o zi. In echipele asigurate de IPJ Constanta se vor afla politisti de investigatii criminale, ordine publica, rutiera, actiuni speciale, pirotehnic, criminalistic, arme, explozivi si substante periculoase. Astfel, Politia va asigura prezenta continua a unui echipaj de interventie al Serviciului pentru Actiuni Speciale, controlul pirotehnic de specialitate fiind asigurat de Serviciului pentru Actiuni Speciale, iar reprezentantii Politiei Rutiere vor actiona in filtre pentru fluidizarea traficului rutier. Politistii vor supraveghea si de la inaltime plaja unde are loc evenimentul, fie de pe terasele anumitor cladiri sau de pe zona de faleza.De asemenea, zilnic, peste 200 de luptatori antitero ai Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei Romane, specializati in actiuni antiteroriste maritime, caini antrenati special pentru detectare de substante interzise, alaturi de jandarmii Gruparii Mobile Constanta, vor asigura masurile de securitate pentru toti participantii la acest eveniment. "Pe toata perioada desfasurarii Festivalului Neversea, luptatorii Brigazii Speciale vor asigura masurile de securitate in zona desfasurarii evenimentului, vor institui elemente de prefiltrare pe traseele de sosire si plecare a participantilor, precum si in zonele turistice din proximitatea evenimentului", a anuntat Jandarmeria.Este interzisa prezenta la acest eveniment a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substante iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru socuri electrice ori alte obiecte care pot fi folosite pentru actiuni violente. In perimetrul festivalului este interzisa intrarea cu ghiozdane, droguri, sticle, lasere, genti, spray-uri, cutite, arme, obiecte contondente, articole pirotehnice, mancare si bauturi, animale, umbrele (in caz de ploaie se recomanda folosirea pelerinelor), materiale inflamabile sau explozive, aparate foto sau video profesionale, orice tip de obiecte care ii pot rani pe alti participanti. Este permis, insa, accesul cu poseta/borseta (dimensiunea maxima permisa 21cm x 29 cm), medicamente, insulina, picaturi uz medicinal, spray inhalator pentru astm. Orice astfel de produse sunt permise doar daca sunt insotite de scrisoare medicala sau orice alt document inlocuitor acesteia si cu maxim o doza zilnica, au precizat autoritatile.De asemenea, peste 100 de pompieri si voluntari ISU si 10 autospeciale vor asigura interventia la Festivalul Neversea. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, este vorba despre autospeciale de interventie la accidente colective, de autospeciale de transport victime multiple, de stingere, doua senilate si doua ambarcatiuni care vor asigura interventia pe mare din punctul temporar Portul Tomis. Vor fi amplasate si doua posturi medicale avansate, patru puncte de prim-ajutor si sase patrule de prim-ajutor. Totodata, 73 de cadre medicale din cadrul Unitatii de Primire Urgente a Spitalului Judetean Constanta vor asigura asistenta medicala la Neversea. Reprezentantii unitatii spitalicesti au spus ca cei care vor fi prezenti in zona festivalului sunt medici specialisti si rezidenti, asistenti medicali din UPU si voluntari-studenti de la Facultatea de Medicina, cadrele medicale dand asigurari ca activitatea UPU nu va fi afectata in timpul desfasurarii evenimentului, urgentele urmand sa fie asigurate in regim normal.In Constanta, au fost impuse restrictii de circulatie pe strazile care duc catre locul de desfasurare a evenimentului, accesul fiind permis doar riveranilor si agentilor economici care detin de la Primaria Constanta permise de acces, cu ajutorul carora detinatorii pot traversa filtrele rutiere. Au fost inchise traficului rutier strada Traian - Poarta 3, strada Traian - Poarta 1, strada Traian cu strada Termele Romane, strada Traian cu bulevardul Tomis, strada Negru Voda cu Ecaterina Varga, bulevardul Mircea cel Batran cu strada Negru Voda, Mircea cel Batran cu strada Smardan, bulevardul Mircea cel Batran cu strada Decebal, bulevardul Mircea cel Batran cu strada Eroilor, strada Bucovina cu strada Eroilor si strada Shanghai cu strada Yokohama.Participantii la festival sunt sfatuiti de organizatori sa foloseasca numai mijloacele de transport in comun, puse la dispozitie de catre Regia Autonoma de Transport in Comun si Primaria Constanta. Chiar daca vin cu autoturismele personale, spectatorilor le-a fost recomandat sa le lase in parcari publice din Mamaia si Constanta si sa mearga pana la locul de intrare in festival, stabilit in Portul Turistic Tomis. Regia de transport local a anuntat ca vor exista aproximativ 50 de mijloace de transport care vor circula cu o frecventa de 10-12 minute pe doua trasee diferite, respectiv Neversea 1, cu plecare de la Gara CFR spre Portul Tomis si Neversea 2, cu plecare din Mamaia spre Portul Tomis, cu mentiunea ca acestea nu vor opri in statiile din oras, ci doar in punctele de imbarcare/debarcare pasageri. De asemenea, traseul altor linii de autobuze a fost prelungit pana in Portul Tomis.Presedintele Federatiei Agentiilor de Promovare Turistica din Romania, Corina Martin, spune ca atat Mamaia, cat si Constanta sunt la capacitate maxima din punct de vedere al cazarii la sfarsitul acestei saptamani si ca, pe langa hoteluri, turistii care vin la Neversea s-au orientat si catre apartamentele inchiriare in municipiu. Corina Martin considera ca unii hotelieri au majorat tarifele pentru acest weekend, dar spune ca asa se petrece peste tot atunci cand este vorba de un eveniment care atrage foarte multi oameni."Cred ca unii hotelieri au profitat de eveniment, in general se intampla asta. Daca facem o verificare la Cluj, vedem ca nu mai sunt locuri de foarte mult timp pentru evenimentul din august, Untold, si toata lumea creste tarifele. Un eveniment atrage dupa sine dezvoltare, in sensul ca toate activitatile cresc, se dezvolta, exista cerere, asta inseamna ca exista vanzare, asta inseamna ca exista mai departe buget mai mare local pentru ca toata lumea incasand mai mult plateste mai mult la taxe si impozite", a afirmat Corina Martin, estimand ca in unele cazuri tarifele ar fi crescut si cu 30%, fiind avantajate hotelurile mai bune.Cateva hoteluri din Mamaia de doua si trei stele au pregatit oferte pentru cei care vor sa vina la Neversea. Astfel, la un hotel de doua stele, camera dubla cu aer conditionat este 963 de lei pentru un sejur de trei nopti pentru doi adulti, micul dejun fiind inclus, la un alt hotel de aceeasi categorie camera dubla modernizata costand in perioada Neversea720 de lei pentru un sejur de trei nopti, pentru doi adulti. Un alt hotel de doua stele spune ca are oferte si pentru doua nopti de cazare, si pentru trei nopti de cazare, acestea fiind de 440 de lei, respectiv 660 de lei pentru doi adulti. La un hotel de trei stele din Mamaia care ofera si all-inclusive, preturile variaza de la 826 de lei pentru doua nopti, doi adulti, fiind oferit si micul dejun si ajung pana la 1.671 de lei pentru un sejur de trei nopti, cu all-inclusive. Peste 150 de artisti internationali vor urca pe scenele Neversea , printre ei fiind Jason Derulo, Afrojack, Dua Lipa, Fatboy Slim, Years&Years. Vineri seara vor urca pe scena principala a evenimentului, printre altii, Ella Eyre, Rita Ora, Lost Frequencies, Danny Avila si Tiesto.