Cristi Minculescu, Valter Popa si Doru Borobeica parasesc Iris la finalul lui august. Nelu Dumitrescu: Trupa merge mai departe

Contactat telefonic, Nelu Dumitrescu a declarat pentru News.ro ca va continua sub numele Iris cu Relu Marin (clape) si cu alti artisti pe care ii va anunta in curand."Eu m-am tratat de cancer timp de sapte luni. Dupa ce am venit din spital, mi-au intors spatele. Asa se intampla de un an. In timpul asta, el (Cristi Minculescu, n.r.) i-a convins pe ceilalti doi, Valter Popa si Doru Borobeica, sa isi faca drumul lor. Eu o sa raman cu Relu Marin", a explicat Nelu Dumitrescu.El a precizat ca in luna august se incheie contractul pe care Minculescu l-a semnat cu Iris si ca, din acel moment, fiecare va incepe alte proiecte."La o varsta inaintata, nu te mai poti juca. Esti in linie dreapta. Este treaba lor. O sa spuna ca nu ne mai intelegem muzical".Contractul muzicienilor se incheie pe 26 august, cand Cristi Minculescu & Iris vor concerta la Zalau."O sa vin cu alta formula, pe care o sa o anunt saptamana viitoare. Este o formula extraordinara si avem deja cantari stabilite pentru septembrie si octombrie".Nelu Dumitrescu a adaugat: "M-am zbatut toata viata si am incercat. L-am primit cu bratele deschise inapoi, in conditiile date de el - Cristi Minculescu & Iris -, dar sa faci asa ceva... Colegii, presa si oamenii apropiati au dorit sa fim din nou impreuna. Mereu au fost probleme, dar asta se intampla peste tot si se rezolva. Acum el a facut pasul asta. El a creat dezbinare in trupa. Iris merge mai departe. Vom lansa si piese noi - pentru ca tot el nu a vrut in perioada asta sa compuna. In septembrie vom lansa un single, iar la anul vom sarbatori 40 de ani, pentru ca, de ce sa nu spun, nu a avut chef sa se implice anul asta, cand se implineau".La finalul anului 1975, Nutu Olteanu - chitara, Emil Lechinteanu - bas si Nelu Dumitrescu - tobe au pus bazele grupului Iris. Formatia a debutat in 1977. De atunci, trupa a sustinut peste 5.000 de concerte. De-a lungul timpului, din trupa au facut parte Sorin Chifiriuc - chitara (1979), Adrian Ilie - chitara (1980), Florin Ochescu - chitara (1982) si Dan Bittman - voce (1983). Cristi Minculescu s-a alaturat formatiei in 1980, Doru Borobeica - bas, in 1984, Valter Popa - chitara, in 1986, si Relu Marin - clape, in 2002. Iris a lansat 16 albume (materiale de studio, compilatii si inregistrari live), iar printre cele mai cunoscute single-uri se numara "Trenul fara nas", "Pe ape", "Strada ta", "Floare de iris", "Cine ma striga in noapte", "Valuri", "Somn bizar" si "Matase alba".