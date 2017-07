Peste 53.000 de oameni in a doua zi a Festivalului Neversea

Pe scena principala a festivalului Neversea au urcat, sambata seara, Mike Perry, Delia, Bassjackers, Afrojack, Years&Years, Fatboy Slim, Ferry Corsten, iar pe celelalte scene au concertat alti peste 30 de artisti, printre care Rudimental DJ, Marc Romboy, Parra for Cuva, Rampue, Blondish si multi altii, la concerte asistand peste 53.000 de oameni."Ma bucur enorm ca sunt pe scena inca de la prima editie a Festivalului Neversea. Sunt impresionat de fanii din Romania, care imi depasesc asteptarile de fiecare data. Sunt extrem de fericit ca fac parte din line-up-ul celor doua mari festivaluri, Untold si Neversea, festivaluri care cred eu ca vor ramane in istorie", a declarat Afrojack.Si Fatboy Slim s-a declarat impresionat de caldura cu care este primit de fiecare data cand vine in Romania.Sute de politisti, jandarmi, luptatori antitero, politisti locali, pompieri, medici au fost mobilizati pentru cele trei zile ale Festivalului Neversea, care a inceput vineri si la care sunt asteptati peste 150.000 de oameni. Locurile de cazare au fost ocupate in totalitate, atat la Constanta, cat si la Mamaia, iar in unele situatii hotelierii au majorat tarifele si cu 30%.