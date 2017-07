Bilant de festival. 3 zile si trei nopti de petrecere la Neversea, festivalul de pe Litoral; peste 150.000 de spectatori

"Sunt pentru prima data in Romania si mi se pare uluitor cu cata caldura am fost primit iar publicul a fost incredibil. M-am simtit extraordinar pe scena festivalului NEVERSEA si am ramas placut surprins de numarul mare de fani pe care ii am in Romania si le promit ca ma voi reintoarce aici, de ce nu, poate la a doua editie a festivalului Neversea", a declarat imediat dupa show, JASON DERULO.Benny Benassi, KSHMR si Nicky Romero i-au facut pe cei peste 55.000 de fani sa vibreze, iar focurile de artificii de la finalul celui mai mare festival au fost spectaculoase.In plus, FEDDE LE GRAND a ramas pe scena cu mai bine de 2 ore peste programul stabilit initial, pentru a prinde alaturi de fani, rasaritul la malul marii.NEVERSEA 2017 a insemnat in toate cele trei zile peste 153.000 de participanti din tara dar si din strainatate care au participat atat la concertele de la mainstage cat si de la celelalte scene ale festivalului. Numarul total de participanti inseamna traficul de persoane pe toate cele trei zile ale festivalului.Rita Ora a urcat pentru prima oara pe o scena din Romania. In prima zi a festivalului, peste 47.000 de festivalieri au participat la evenimentele care au avut loc in perimetrul festivalului, pe parcursul intreagii zile. Artistii care au concertat in prima seara s-au aratat impresionati de numarul mare de fani, de scena principala, dar si de Marea Neagra. Sam Feldt, DJ-ul cu cea mai vizualizata piesa a verii "Summer on you" a fost pentru prima data in Romania, iar imediat dupa show a declarat ca-si doreste, si el, sa se reintoarca.Si artista britanica Rita Ora, care a urcat pentru prima data pe o scena in Romania, s-a declarat uimita de caldura publicului din Romania.In a doua zi a festivalului, peste 53.000 de mii de fani din tara si strainatate au participat la festival. Cuprins de energia pozitiva si de explozia de fericire a zecilor de mii de fani, AFROJACK, unul dintre cei mai buni DJ ai lumii, a coborat azi-noapte in mijlocul lor, si mai mult decat atat, si-a prelungit show-ul cu o jumatate de ora."Ma bucur enorm ca sunt pe scena inca de la prima editie a Festivalului NEVERSEA. Sunt impresionat de fanii din Romania, care imi depasesc asteptarile de fiecare data. Sunt extrem de fericit ca fac parte din line-up-ul celor doua mari festivaluri, UNTOLD si NEVERSEA, festivaluri care cred eu ca vor ramane in istorie" a declarat artistul.Peste 155.000 de oameni au fost la prima editie a festivalului. Numarul total de participanti inseamna traficul de persoane pe toate cele trei zile ale festivalului.