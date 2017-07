Peste 10.000 de bucuresteni si turisti au participat la cea de-a a sasea editie Bucharest Jazz Festival

, fotograful independent al revistei americane Jazz Times, Santa Istvan Csaba, alaturi de directorul artistic al festivalului, Teodora Enache, si de directorul ARCUB, Mihaela Paun, au deschis festivalul de jazz de la Bucuresti cu vernisajul expozitiei solo Jazzonance, dedicata ultimelor legende jazzului din a doua jumatate a secolului trecut.Intre clubul festivalului de la ARCUB si scena din Piata George Enescu, Bucharest Jazz Festival 2017 a pregatit, intre 4 si 9 iulie, un program incarcat de ateliere si conferinte, jam sessions, minirecitalurile concursului New Jazz Voices si concerte live.Jurnalistul newyorkez Simon Rentner a fost prezent pe tot parcursul festivalului pentru interviuri cu artistii si un material despre Bucharest Jazz Festival. Premiat de revista Jazz Times pentru cel mai bun podcast in 2016 jurnalistul muzical a venit si la clubul festivalului pentru a vorbi despre inceputurile jazzului. La discutie au participat fotograful Santa Istvan Csaba si, unul dintre capetele de afis ale festivalului, care, in a patra zi de festival, a umplut spatiul de la Gabroveni Jazz Club cu zeci de tineri veniti la atelierul despre improvizatia in muzica.Din seria evenimentelor de zi de la clubul festivalului la In cele cinci seri de concerte live, jazzul s-a facut auzit in combinatii de rock, electro, samba si poezie pe scena festivalului din Piata George Enescu., noua formatie de jazz KRiSPER a deschis seria concertelor urmati de Luiza Zan & Big Band-ul Radio condus de dirijorul Ionel Tudor. Una dintre cele mai bune voci feminine ale noii generatii de jazz, cu radacini in zona muzicala underground, A-C Leonte si-a prezentat pe 6 iulie la Bucharest Jazz Festival ultimul sau proiect, Reveries, iar Ion Baciu Jr. impreuna cu Ari Hoenig si Or Bareket au combinat baladele cu improvizatiile de jazz.In premiera la Bucharest Jazz Festival, pe scena din Piata George Enescu s-au facut auzite versuri de Walt Whitman pe muzica blues in concertul Mike Godoroja & Blue Spirit de vineri, 7 iulie.Atmosfera s-a incins si pe scena si in public cu ocazia concertului Stanley Jordan | Gabor Dornyei | Kornel Horvath presents The Thunder Tour, o colaborare neobisnuita intre versatilitatea chitarei lui Jordan, energia tobelor lui Gabor Dornyei si ritmicitatea percutiilor lui Kornel Horvath. Seara de sambata, 8 iulie, a fost rezervata unor artisti nominalizati la premiile Grammy, preferati ai revistelor Rolling Stones, Jazz Times si castigatori Jazzpar Prize.Fosta percutionista a lui Miles Davis si Jan Garbarek, Marilyn Mazur a strans mii de spectatori in Piata George Enescu, iar concertul Branford Marsalis Quartet & Kurt Elling, a facut deliciul publicului cu refrene fredonabile si piese melodice.Ritmuri energice, stiluri originale si influente multiple - acestea au fost cuvintele cheie ale concertelor de duminica, 9 iulie, din inchiderea festivalului, al grupului basarabean de etno-jazz Trigon si al formatiei de world music a percutionistului israelian de origini braziliene Joca Perpignan.Doua dintre premierele Bucharest Jazz Festival cu mare priza la public din acest an, minirecitalurile New Jazz Voices si jam session-urile care s-au tinut la clubul festivalului de la ARCUB, au adunat in fiecare seara, dupa concertele din Piata George Enescu, sute de tineri veniti din alte domenii artistice, turisti si muzicieni straini, dar si artisti ai festivalului precum Ari Hoenig si A-C Leonte.In ultima zi de festival, Teodora Enache a anuntat pe scena din Piata George Enescu castigatorul concursului New Jazz Voices: Vlad Simon. Dintre finalistii inscrisi la concurs din Bacau, Bucuresti, Constanta, Husi, Petrosani, Pitesti, Sibiu si Republica Moldova. Pe langa interviurile si inregistrarile facute de jurnalistul american Simon Rentner, concertele si sesiunile de jam sessions au fost transmise live si de catre Cealalta muzica, proiectul de promovare a muzicii creative initiat de Michael Acker, Tavi Scurtu si A-C Leonte.Accesul la toate reprezentatiile din cadrul festivalului a fost gratuit.