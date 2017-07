Sting va dona un premiu de 100.000 de euro in beneficiul refugiatilor din Suedia

Starul britanic, in varsta de 65 de ani, renumit pentru faptul ca promoveaza adeseori drepturile omului in cantecele sale, si muzicianul american Wayne Shorter au castigat premiul Polar Music pe 2017 in luna februarie. Fiecare va primi un cec in valoare de 1 milion de coroane suedeze (100.000 de euro)."Am fost foarte onorat sa primesc premiul Polar Music in acest an si imi face mare placere sa donez astazi banii asociati acestui trofeu in beneficiul unui proiect dedicat tinerilor suedezi, Songlines", a declarat Sting intr-un comunicat de presa ce a fost publicat pe site-ul acelei asociatii. Proiectul Songlines ii ajuta pe tinerii care solicita azil in Suedia. Printre ei se afla in principal tineri din Afganistan, Eritreea si Siria, care vor sa se integreze in Suedia prin intermediul proiectelor muzicale.Gordon Matthew Thomas Sumner, cunoscut sub numele de scena ca Sting, este un muzician englez din Wallsend, Newcastle-upon-Tyne. Inaintea carierei remarcabile de artist solo, a fost liderul vocal, principal compozitor si basist al trupei rock The Police din anii 1970- 1980. Ca muzician solo si ca membru al trupei The Police, Sting a vandut peste 105 milioane de inregistrari, si a fost distins cu saisprezece premii Grammy.