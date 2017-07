Melodia "See You Again", dedicata lui Paul Walker, a depasit "Gangnam Style" la vizualizari pe YouTube

, cel mai urmarit videoclip de pe YouTube, depasind piesa "Gangnam Style" care detinea recordul anterior. "See You Again", lansata in 2015 pentru coloana sonora a filmului de actiune Furious 7, este totodata si un tribut pentru actorul Paul Walker care a murit intr-un accident de masina in 2013, in California.





Piesa "Gangnam Style", lansata de artistul sud-coreean PSY in 2012, a devenit in acelasi an primul videoclip de pe YouTube care a ajuns la un miliard de vizualizari. Doi ani mai tarziu, in 2014, "Gangnam Style" era primul videoclip care depasea doua miliarde de vizualizari.





Piesa "See You Again" a ajuns la un miliard de vizualizari pe YouTube in 2015, tot in acelasi an in care a fost lansata, iar in 2016 devenea primul cantec hip-hop care ajunge la doua miliarde de vizualizari si al doilea din toate timpurile, dupa "Gangnam Style".





In prezent, "See You Again" este cel mai urmarit videoclip de pe YouTube cu peste 2.890.000 de vizualizari, depasind oficial hitul "Gangnam Style".