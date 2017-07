Electric Castle: Peste 32.000 de persoane, in prima zi de festival, la Castelul Banffy din Bontida

Prima zi oficială a festivalului de muzică electronica din comuna Bontida, Cluj, Electric Castle, a strâns sub un cer senin și plin de stele 32.000 de oameni, anunta organizatorii. Unul dintre cele mai asteptate concerte a fost a celor de la MODERAT, iar in cea de-a doua zi de festival, pe scenele Electric Castle vor urca, printre altii, Fanfare Ciocârlia, Dub Pistols si UNKLE.

O surpriza placuta pentru multi dintre participanti a fost artistul britanic Beardyman, care a creat de la zero, alaturi de cei din fata scenei principale, ritmuri si melodii pe care doar cei prezenti la Electric Castle le-au putut asculta; show-ul lui a fost un moment de creatie muzicala live, pe deplin impartasit de public. A urmat unul din cele mai asteptate nume din festival, MODERAT, care si-a indeplinit promisiunea de a crea un intreg spectacol pe scena principala a festivalului. Momentul a fost si ultima sansa de a-i vedea pein aceasta formula, fiindca din toamna artistii care formeaza aceasta colaborare, respectiv Modeselektor si Apparat, isi vor continua activitatea pe cont propriu.de la Modeselektor este legat de Romania si dintr-o perspectiva personala; mama lui este originara din Bucuresti."Faptul ca ma intorc in Romania si in mod special la Electric Castle este o confirmare a legaturii puternice cu aceasta tara", a declarat artistul.Seara de ieri s-a incheiat la scena principala cu artificiile declansate pe beat-urile lui, dar petrecerea a continuat pana mult dupa rasarit la celelalte 8 scene.Line-up-ul zilei cu numarul 2 include cateva dintre cele mai anticipate nume, dar si artisti care merita descoperiti! Scena principala se deschide cu Robin & The Backstabbers (ora 17), urmati de un moment inedit cu Fanfare Ciocarlia, orchestra care a dus ritmuri traditionale din Romania pe marile scene ale lumii. Urmeaza de la ora 20 artistii "cu buletin de Bontida",, cei care s-au indragostit de festival de la prima editie si revin an de an la castelul lor preferat.De la 21:30, pe scena principala urca- primii artisti care au adus pe scenele mari stilul trip hop, o imbinare a muzicii electronice hip-hop-ul. La Electric Castle, UNKLE vine in formula James Lavelle (artistul care a construit proiectul UNKLE si l-a reinventat constat prin colaborari cu artisti revolutionari, la keyboards), Steve Weston (engineering, visuals), Keeling Lee (chitara) , Jack Leonard (bass), Liela Moss de la The Duke Spirit si Mike Whitford de la Escape from New York ca voce si bateristul Alex Thomas (Squarepusher, Air). Trupa se pregateste anul acesta de lansarea unui nou album, care va fi baza pe care se va construi show-ul de la Bontida.Programul scenei Hangar by BT incepe azi de la ora 16 cu The Case, urmati de Bohemiam Betyars (17:30), Luna Amara (19) si Punnany Massif (20:30). Fidel misiunii sale de a prezenta artisti inediti pe scenele din Romania, Electric Castle 2017 propune azi o intalnire cuIslandezii sunt un nume consacrat pe plan international, cu 9 albume de studio in portofoliu si o cariera neobisnuita: s-au lansat initial ca trupa de teatru si film, au devenit cunoscuti pentru muzica lor si au ajuns sa fie o rampa de lansare pentru artisti. De-a lungul carierei lor, trupa a experimentat cu o multime de stiluri muzicale, dar la Electric Castle spectatorii vor asculta, de la ora 23:30, sound-ul lor actual, care cuprinde stilurile tehno, trip hop si house.Alti zeci de artisti mixeaza pe celelalte 7 scene din festival, fiecare cu propriul stil muzical.Electric Castle 2017 inseamna o suprafata de 220.000 de metri patrati si sute de artisti care vor urca pe cele 9 scene ale festivalului. Scena principala, cu o deschidere de 80 de metri liniari, va oferi vizibilitate maxima publicului datorita unui ecran LED de 600 de metri patrati, la rezolutie 8K. Lineup-ul eclectic cu care Electric Castle si-a obisnuit fanii ii include in acest an ii include pe Deadmau5, artist de 6 ori nominalizat la premiile Grammy si care, anul acesta, a iesit deja cu doua albume noi, Franz Ferdinand cu singurul concert confirmat in Europa de Est anul acesta, Alt-J, una dintre revelatiile momentului in indie rock, Trentemoller, cunoscut pentru muzica sa atmosferica dar si pentru spectacolul pe care il creeaza pe scena, UNKLE, ZEDD, Paul Van Dyk, House of Pain, Slaves, Gus Gus si multi altii.