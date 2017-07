​FOTO Bilant de festival: Peste 170.000 de persoane au dansat in fata castelului Banffy, la cea de-a 5-a editie Electric Castle

au spus "da" invitatiei de a petrece o ultima seara la Bontida, in fata celor 9 scene, iar artistii au facut din aceasta punctul culminant al celei mai ample, diverse si spectaculoase editii din istoria Electric Castle. Fie ca a fost vorba de muzica electronica, de rock, jazz sau reggae, sau de muzica simfonica oferita de orchestra Operei Maghiare din Cluj, publicul a vazut artisti determinati sa ofere cea mai buna experienta posibila celor din fata scenei.Unul din headlinerii ultimei zile,, spunea ca la Electric Castle aduce cea mai buna versiune a show-ului trupei."Muzica sincera e vie, evolueaza, creste, se schimba de la concert la concert. Anul acesta, am avut... nici nu mai stiu, 50, 60 de show-uri, a fost un an foarte plin, iar in tot acest timp melodiile au crescut, au evoluat pana sa ajungem aici, la castel", a spus artistul.Cariera lui Trentemᅢller a inceput pe cand avea 2-3 ani: oalele si paharele din casa i-au servit de instrumente muzicale, la 11 ani scria musical-uri pentru trupa de teatru a scolii, iar aceasta evolutie naturala a dus la succesul international si la prezenta la Electric Castle pe baza unui principiu simplu, pe care il recomanda si artistilor care incearca astazi sa se afirme."E plin de binevoitori care iti vor da sfaturi si iti vor spune ce-i la moda, dar trebuie sa creezi pentru tine, sa crezi in ceea ce canti, sa simti. Prima regula: sa crezi in instinctul tau si sa faci muzica fiindca nu te poti opri din facut muzica".Provocarea serii pentru participanti a fost sa reuseasca sa acopere in timp record mai multe scene, pentru ca in timp ce YoungR reusea un super show in Hangar, Franz Ferdinand isi deschidea concertul pe scena principala cu unul din cele mai cunoscute piese din repertoriu. Pentru a nu rata unul din putinele concerte ale britanicilor din acest an, public de pe intreg continentul a ajuns la Bontida, dar a meritat orice efort:a sunat excelent.a avut un show in care potentialul led-urilor 8k a fost folosit la maxim.a strans in jur decare au urmarit cei peste 50 de artisti din programul zilei, cu headlineri precum Architects, Alt-J sau Duke Dumont, dar si o mare varietate de stiluri muzicale prezente pe cele 9 scene, de la electro pana la rock, jazz si reggae.au avut pentru fani un mesaj legat de libertate - mai precis, de acea forma de libertate adusa de educatie si deschiderea spre nou."Muzica noastra s-a nascut pe vremea cand eram studenti la Cambridge; atunci, la facultate, am plecat din orasele noastre, de langa familiile noastre, pentru a descoperi noi idei si noi oameni", este mesajul celor de la Alt-J.au dansat in fata uneia dintre cele 9 scene sau a se relaxa la umbra intr-unul din multele hide-out-uri din festival! Doua dintre cele mai energice momente ale celei de-a doua zi au fost oferite de doua trupe cat se poate de diferite ca stil:, o adevarata orchestra a energiei si bunei dispozitii, si, celebra trupa devenita deja rezidenta la Electric Castle.Islandezii de laau strans in fata aceleiasi scene cel mai numeros public pe care l-au avut in Romania, iara umplut pana la refuz scena acoperita Hangar by BT, cu o capacitate de 8.000 de persoane. Aoficiala a festivalului de muzica electronica din comuna Bontida, Cluj, Electric Castle, a strans sub un cer senin si plin de stele, anunta organizatorii.Unul dintre cele mai asteptate concerte a fost a celor de laa festivalului "Electric Castle" de la Bontida a strans pestesi adus un inedit recital al divelor muzicii usoare romanesti, Mirabela Dauer si Corina Chiriac.Peste 170.000 de oameni au participat la cea de-a cincea editie EC. Numarul total de participanti inseamna traficul de persoane pe toate cele trei zile ale festivalului.Electric Castle 2017 a insemnat o suprafata de 220.000 de metri patrati si sute de artisti care au urcat pe cele 9 scene ale festivalului. Lineup-ul eclectic cu care Electric Castle si-a obisnuit fanii i-a inclus in acest an pe Deadmau5, artist de 6 ori nominalizat la premiile Grammy si care, anul acesta, a iesit deja cu doua albume noi, Franz Ferdinand cu singurul concert confirmat in Europa de Est anul acesta, Alt-J, una dintre revelatiile momentului in indie rock, Trentemoller, cunoscut pentru muzica sa atmosferica dar si pentru spectacolul pe care il creeaza pe scena, UNKLE, ZEDD, Paul Van Dyk, House of Pain, Slaves, Gus Gus si multi altii.