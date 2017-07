VIDEO ​​"Despacito" a devenit cea mai ascultata melodie online din toate timpurile

Producatorul melodiei, Universal Music Latin Entertainment, a anuntat ca "Despacito", melodia originala si versiunile remixate, au atins 4,6 miliarde de vizualizari pe platformele dedicate, incluzand aici YouTube si Spotify."Despacito", plina de subintelesuri sexuale si in care apare si rapperul portorican Daddy Yankee, a devenit virala la putin timp dupa lansare, in ianuarie. Melodia a devenit si mai populara in aprilie, cand starul pop Justin Bieber a aparut intr-un remix."Despacito" detroneaza "Sorry" al aceluiasi canadian Justin Bieber, care contabilizeaza 4,38 miliarde de vizualizari, potrivit Universal."Despacito" a ajuns in zece saptamani in fruntea hit-parade-ului american, devenind astfel prima melodie in spaniola care ajunge pe aceasta pozitie dupa "Macarena", in 1996.