Spiritul Depeche Mode in fata a peste 40.000 de fani!

Depeche Mode au concertat aseara pentru prima data la Cluj-Napoca in fata a peste 40.000 de spectatori, care au savurat din plin una dintre cele mai intense experiente muzicale oferite de trupa lor preferata.





Concertul a incheiat segmentul european al turneului Global Spirit Tour care promoveaza albumul Spirit, cel mai recent material discografic, in setlist-ul de pe Cluj Arena regasindu-se numeroase piese noi precum Going Backwards sau Where is the Revolution, dar si cateva dintre cele mai indragite hituri ale trupei printre care Enjoy the Silence si Personal Jesus, care a si incheiat show-ul din Cluj.





Ziua concertului a coincis cu aniversarea lui Martin Gore, care a fost sarbatorit atat in backstage cat si pe scena. Daca organizatorii s-au ocupat de desert, oferindu-i un tort special, in forma de sintetizator, colegii din echipa de turneu au fost pusi pe sotii, surprinzandu-l cu numeroase glume, printre care si o uniforma pe care au ales sa o poarte toti in ziua concertului, respectiv tricouri negre cu imaginea lui Martin si mesajul "La multi ani!". Fanii nu s-au lasat nici ei mai prejos, asteptandu-l pe artist cu trandafiri rosii si numeroase bannere cu mesaje si urari, punctul culminant al serii fiind momentul in care intregul stadion a cantat "Happy Birthday!"





Aflati la a treia vizita in Romania, Depeche Mode au confirmat inca o data ca sunt una dintre cele mai spectaculoase trupe live, si, totodata, una dintre cele mai indragite aparitii pe scena, zecile de mii de fani prezenti intarind convingerea ca Depeche Mode sunt si vor ramane o legenda!