Jazz Nouveau  continua seria  de concerte din Control cu un line-up de neratat

Astfel, peJazz Nouveau deschide toamna cu concertul artistei canadiene Zoe Keating, pentru prima data in Romania.Nascuta in Ontario, Canada, Zoe incepe sa studieze violoncelul si muzica clasica inca de la varsta de 8 ani. Mai tarziu insa artista, dorind sa experimenteze si sa testeze limitele instrumentului sau, va alege sa-si completeze studiile in privat, la Sarah Lawrence College, din New York. Inzestrata cu o sclipitoare inteligenta muzicala, violoncelista imbina cunostintele sale academice si rigorile muzicii clasice cu metode moderne de interpretare, rezultatul fiind un sunet nou, eteric, nascut undeva intre coardele violoncelului sau. Formand un tot organic cu instrumentul, artista realizeaza linii melodice complexe si sound-uri pe care fanii sai le considera de fiecare data hipnotizante, fascinante. Zoe Keating este astfel nu numai o one-woman show, ci si o one - woman orchestra.De-a lungul carierei sale, Zoe Keating a colaborat cu o serie artisti renumiti ce-i include pe Imogen Heap, Amanda Palmer, Tears for Fears, DJ Shadow, Dan Hicks, Thomas Dolby, John Vanderslice, Pomplamoose sau Paolo Nutini si a compus muzica pentru balet, teatru, film si radio. Incepand din 2014 Zoe Keating compune si pentru televiziune, realizand coloanele sonore pentru seriile A&E ”The Returned„ si „Manhattan„.Peeste randul altei premiere, instrumentista poloneza Kinga Glyk.La doar 20 de ani, basista poloneza Kinga Glyk a sustinut deja peste 100 de concerte, atat in tara sa de origine, cat si in afara ei. Acest lucru a fost posibil datorita faptului ca artista si-a inceput cariera de muzician foarte devreme, la numai 12 ani. Primii pasi pe scena i-a facut ca membra a formatiei Glyk PIK, din care faceau parte tatal sau, Irek, un apreciat vibrafonist, si fratele artistei, Patrick (tobe).Astazi, Kinga Glyk este considerata cea mai buna basista poloneza, reprezentanta a noii generatii, o noua stea a muzicii jazz si blues europene. Tanara instrumentista a colaborat deja cu muzicieni experimentati si cunoscuti, ca Robinson Jnr, Bernard Maseli, Ruth Waldron, Natalia Niemen, Jorgos Skolias, Apostolis Anthimos, Leszek Winder.Alegerea instrumentistei de a canta la chitara bass se constituie astazi intr-un punct de atractie in show-urile sale. In opinia artistei, basistii barbati detin mai multa forta pentru a canta la acest instrument, in timp ce femeile isi exprima mai bine sensibilitatea, in ambele cazuri existand ceva special de oferit din punct de vedere muzical. In ceea ce o priveste pe basista Kinga Glyk, calitatile sale deosebite i-au adus nominalizari la categoriile ”New Hope”, ”Bass Guitar” si ”Discovery of the Year” in Jazz Top si Blues Top.Peeste randul grupului Henri Texier Hope Quartet sa urce pe scena Jazz Nouveau.Henri Texier se numara printre acei muzicieni care au cantat jazz dintotdeauna fara sa fi ramas prizonierii unui singur univers. De-a lungul anilor, celebrul contrabasist francez a explorat nenumaratele forme ale jazz-ul modern, abordand hard bop, free jazz, sau west coast, alaturi de muzica traditionala sau cea modala. La cei 72 de ani si dupa o cariera impresionanta, de peste 50 de ani, artistul este considerat astazi parintele free-jazz-ului francez. Pare incredibil, insa contrabasistul Henri Texier reuseste in continuare performanta de a-si multiplica experientele si proiectele fara a se repeta vreodata!Figura simbol a unei generatii dornice sa experimenteze, Henri Texier a colaborat cu muzicieni de prestigiu, ca Chet Baker, Donald Byrd, Michel Portal, Jean-Luc Ponty, Louis Sclavis, John Abercrombie, Joe Lovano, sau Aldo Romano. Discografia contrabasistului francez este, de asemenea, impresionanta, numarand pana in prezent peste 100 de albume.Pe, The Bad Plus, un alt grup foarte asteptat vine pentru prima data in Romania.The Bad Plus sunt dovada ca jazz-ul american mai are inca multe de spus. Cei 3 muzicieni din Minneapolis, Minnesota - Ethan Iverson (pian), Reid Anderson (bass) si Dave King (tobe) sfideaza granitele dintre genuri, mizand pe libertatea improvizatiei. Trio-ul american combina jazz-ul modern de avangarda cu elemente pop si rock, sau mixeaza cu succes sensibilitatea jazz-ului post-60's cu indie rock, reusind sa castige astfel, de-a lungul timpului, aprecierea criticilor de specialitate, dar si un numar impresionant de fani in intreaga lume.The Bad Plus au lansat pana in prezent nu mai putin de 11 albume de studio si 2 albume live, trio-ul continuand sa evolueze odata cu fiecare album. Creativitatea, sound-ul particular, calitatea exceptionala a concertelor, dar si abilitatea celor trei muzicieni de a deconstrui piese celebre din zonele Pop/Rock si R&B, explorandu-le formele muzicale prin forta interpretativa a jazz-ului, sunt punctele forte ce au adus popularitate si faima trio-ului american.Peeste randul grupului romanesc KRiSPER sa urce pe scena Jazz Nouveau.Una dintre cele mai recente formule de jazz fusion de pe scena din Bucuresti, KRiSPER a aparut din dorinta membrilor ARCUS TRIO de a explora noi posibilitati de structurare a pieselor si de a ajunge la un sound mai agresiv, care combina impulsiv straturi de jazz, rock si pop.Initiat de Adi Stoenescu (pian electric), proiectul ii mai aduce impreuna pe Alex Arcus (saxofon), Marcel Moldovan (tobe), Szabi Gyergyai (bas) si Harvis Cuni Padron (trompeta), Andrei Cornea (sound). Colaborarea muzicienilor este o prelungire fireasca a ideilor abordate de ARCUS TRIO in albumul din 2016, Allotropy. Natura instrumentatiei s-a schimbat, insa: orga Hammond este inlocuita de pianul electric, iar cei doi suflatori si basul electric adauga noi texturi compozitiilor.Tobele in stil rock/metal, sonoritatile eterice ale suflatorilor, efectele de overdrive ale pianului, compozitiile care evita cliseul tema-solo-reluarea temei sunt doar cateva dintre coordonatele KRiSPER, un proiect a carui atractie sta in continua sa transformare.18 septembrie-Zoe Keating9 octombrie-Kinga Glyk6 noiembrie-Henri Texier Hope Quartet27 noiembrie-The Bad Plus4 decembrie-KRiSPERConcertele au loc in Control Club si incep la ora 20:00. Jazz Nouveau este o serie de concerte organizate de Control Club in colaborare cu Twin Arts, care isi propune sa aduca in atentia publicului bucurestean artisti locali si internationali aflati din punct de vedere stilistic la confluenta dintre jazz si alte genuri muzicale.Pana acum, la Jazz Nouveau au concertat Tatran, Erik Friedlander, Bugge Wesseltoft, Dans Dans, Nitai Hershkovits, Elias Nardi, Bill Laurance, Marc Ribot, Rotem Sivan, Binker & Moses.