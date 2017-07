Trupa scotiana The Jesus and Mary Chain concerteaza in deschiderea festivalului DokStation, pe 14 septembrie, la Bucuresti

Pentru prima oară în România, trupa scoțiană The Jesus and Mary Chain va deschide a doua ediție DokStation Music Documentary Film Festival , ce se va desfășura în București, între 14 și 17 septembrie 2017. Concertul va avea loc joi, 14 septembrie, în Amfiteatrul "Mihai Eminescu".Influențați de The Velvet Underground, The Stooges, The Ramones, Einstürzende Neubauten, The Shangri-Las, în 1983, frații Jim și William Reid înființează trupa The Jesus and Mary Chain. Odată cu albumul de debut, din 1985, Psychocandy, The Jesus and Mary Chain va da tonul noise pop de la mijlocul anilor ’80. Combinație de zgomot și distorsionare cu armonii pop, muzica scoțienilor va deveni referință pentru genul shoegaze de la începutul anilor ’90, de la My Bloody Valentine la Dinosaur Jr.După o pauză de 19 ani, anul acesta, în martie, a fost lansat cel mai recent album, cel de-al optulea și primul după destrămarea trupei din 1998, Damage and Joy, produs de Youth.Biletele pentru concertul The Jesus And Mary Chain din cadrul DokStation Music Documentary Film Festival sunt disponibile online pe Eventbook.ro (http://po.st/JAMC_Bilete), în rețeaua națională a librăriilor Humanitas, Librăria Franceză "Kyralina" și la sediul Eventbook din str. Actor Ion Brezoianu, 21.Un alt invitat al festivalului DokStation este Francis Whately, regizorul filmelor David Bowie: Five Years(2013), documentar ce acoperă cinci dintre cei mai importanți ani ai carierei lui Bowie, șiDavid Bowie: The Last Five Years(2017), documentar despre ultimele două albume “The Next Day” și “Blackstar” și despre spectacolul de pe Broadway, “Lazarus”. Regizorul britanic va fi prezent după proiecții, pentru un dialog cu spectatorii.A doua ediție DokStation este dedicată muzicianului britanic David Bowie, care ne-a părăsit pe 10 ianuarie 2016. Pe lângă titlurile amintite mai sus, programul va conține clasicul Ziggy Stardust And the Spiders from Mars(1973) de D.A. Pennebaker, filmul ultimului concert din 3 iulie 1973, în persona lui Ziggy, David Bowie: The Man Who Stole The World(2016) de Elena Carmen și Billy Simpson, primul documentar-omagiu de după dispariția lui Bowie.Producătorul și regizorul Benjamin Whalleyva fi, deasemenea, prezent în București, în cadrul festivalului, cu ocazia proiecției documentarului Synth Britannia (2009). Filmul descoperă generația post-punk și muzica electronică a anilor '70-'80, cu o semnificativă influență asupra muzicii contemporane, oprindu-se la figuri precum Vince Clarke, Martin Gore, Richard H. Kirk, Gary Numan sau Annie Lennox.DokStation este un proiect cultural organizat de Wearebasca, cu sprijinul ARCUB, Programul cultural București - Oraș participativ, finanțat Administrația Fondului Cultural Național și cu sprijinul Centrul Național al Cinematografiei.