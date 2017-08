Petitia pentru interzicea festivalului Untold in centrul Cluj-Napoca, peste 1000 de semnaturi

Textul petitiei:"Asa cum alte festivaluri clujene precum Electric Castle sau MOX pot functiona in afara orasului, noi, cetateni in Cluj-Napoca si comunele limitrofe, sustinem mutarea UNTOLD din centrul municipiului. Asa cum este organizat acum, festivalul ingradeste dreptul la oras al locuitorilor si celor care muncesc aici, prin ocuparea abuziva a spatiilor publice (parcuri si parcari), blocarea inutila a circulatiei si poluarea sonora, timp de mai multe zile."Festivalul Untold va avea loc de joi pana duminica. Dj-ul Armin van Buuren este cap de afis, iar printre numele confirmate se numara Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Martin Garrix, Ellie Goulding, Hurst si Mᅢ. Evenimentele din cadrul festivalului vor avea loc pe noua scene si incep, in fiecare zi, de la ora 12.00 si se incheie tarziu dupa miezul noptii, potrivit News.ro.Pretul unui bilet pentru o zi de festival costa 250 de lei, iar abonamentul pentru patru zile, 550 de lei, la care se adauga taxe.