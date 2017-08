Selectia nationala a Eurovision 2018 va avea loc la Cluj, la inceputul anului viitor

"Evenimentul va avea loc in Sala Polivalenta Cluj-Napoca in perioada 19 ianuarie - 11 februarie 2018 si vom propune alocarea de la bugetul local a sumei de 550.000 de lei ca sustinere financiara a acestei competitii. Cu o capacitate de 10.000 de locuri, Sala Polivalenta are in dotare toate facilitatile corespunzatoare desfasurarii unui asemenea eveniment de interes national, fiind cea mai moderna si incapatoare constructie destinata unor astfel de competitii. Este normal ca evenimentul sa aiba loc aici, iar organizarea selectiei nationale Eurovision confirma statutul Clujului de capitala a sportului si a spectacolelor de calitate", a declarat primarul Emil Boc.Consilierii au votat in unanimitate Acordul de principiu pentru organizarea evenimentului.Bugetul total al selectiei nationale Eurovision 2018 este de peste 1,8 milioane de lei.Concursul Eurovision 2018 va avea loc la Lisabona.