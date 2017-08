A inceput festivalul de muzica electronica Untold. Tot ce trebuie sa stii despre cea de-a treia ediţie a festivalului

Fa-ti check-in online ca sa intri mai repede la festival

Cum platesti

Cu ce n-ai voie:

Pregatiri pentru canicula

Dragon's Nest si real Life-Fantasy

Cine canta, pe zile:

Festivalul Untold va avea loc de joi pana duminica, iar evenimentele incep in fiecare zi, de la ora 12.00 si se la primele ore ale diminetii.Cei care si-au cumparat bilete online, pot parcurge in avans, online, o parte din procesul de check-in, castigand astfel timp la intrarea in festival. Procesul e unul simplu. Intrati aici si va puteti inregistra cu adresa de e-mail de pe care ati cumparat biletele. Automat primiti acces si la functia de alimentare online cu bani a bratarilor de festival. Odata ajunsi in Parcul Central, trebuie sa va schimati biletul intr-o bratara de festival la unul dintre punctele de check-in, deschise intre ora 12.00 si 03.00.Accesul in festival se va face, in perioada 3-6 august, intre orele 12.00-06.30.Dupa procesul de check-in, primiti o bratara de festival care asigura si accesul si plata in perimetrul evenimentului. In cadrul festivalului, platile se fac doar cu bratara. Bratara se poate incarca cu orice suma, iar daca vreti sa retrageti bani de pe bratara o puteti face doar pana la sfarsitul festivalului, adica pana duminica, 6 august.Droguri, sticle,biberoane, lasere, genti, spray-uri, cutite, arme, obiecte contondente, articole pirotehnice, mancare si bauturi, animale, umbrele (in caz de ploaie se recomanda folosirea pelerinelor), materiale inflamabile sau explozive, aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR, sau orice tip de obiecte care ii pot rani pe altii.poseta/borseta (dimensiunea maxima permisa 21cm x 29cm), aparate de fotografiat compacte, brichete, camere GoPro, baterii externe, medicamente, insulina, picaturi uz medicinal, spray inhalator pentru astm. Orice astfel de produse sunt premise doar daca sunt insotite de scrisoare medicala sau orice alt document inlocuitor acesteia si cu maxim o doza zilnica.In festival vor exista 8 puncte de prim ajutor unde participantii au la dispozitie gratuit, apa potabila, iar toate cismelele cu apa din Parcul Central vor fi functionale. In plus, organizatorii au pregatit in fata scenelor baxuri cu apa care vor fi distribuite gratuit participantilor la festival. In perimetrul festivalului vor exista peste 400 de metri liniari de baruri cu peste 60 de tone de gheata. De asemenea pentru angajatii si colaboratorii festivalului vor fi pregatite doua tiruri cu apa potabila.Comandantul ISU Cluj, Ioan Moldovan a precizat ca in interiorul festivalului va exista un spital mobil, care are capacitatea de a asigura asistenta medical tuturor festivalierilor."Daca este absolut nevoie, ei vor fi transportati la UPU Cluj. Vreau sa transmit festivalierilor ca daca au vreo problema sau vad pe cineva care are o problema sa anunte imediat la punctele de acordare a primului ajutor care sunt foarte vizibile, atat pe stadion, cat si in Sala Polivalenta, in parc. Spitalul mobil este amplasat intre Cluj Arena si Sala Polivalenta", a spus Moldovan.Untold inseamna pestede metri patrati in care aproape 200 de artisti vor concerta pe cele 10 scene ale festivalului. Scena principala, DRAGON'S NEST va fi si in acest an cea mai mare scena a unei productii din Romania, avand dimensiuni impresionante: 100 de metri latime si peste 35 de metri inaltime. Toate cele 10 scene din festival au cate o poveste si un design special la care au lucrat zeci de arhitecti, ingineri, ilustratori si sute de oameni din echipele tehnice, care au ajutat la montarea lor.Mai inseamna si. Adica? La Foisorul din Parcul Central puteti deveni regi pentru o zi. Sau regine, zeite, zei si tot felul. Plus tatuaje henna, mult sclipici, haine de la Fashion Story, iar fetele se pot machia, coafa gratuit. Si baietii, fireste. Veti da cu ochii de animatori pe picioroange, acrobati si magicieni.Ca noutate, anul acesta va exista o, in care va puteti cocota pentru a vedea mai bine taramul magic Untold, asa cum il numesc organizatorii.: Hardwell, Axwell&Ingrosso, MO, Charli XCX, Dillon Francis, Sven Vath, Dubfire plus multi altii.: Ellie Goulding, Dimitri Vegas&Like Mike, Tujamo, Jasmine Thompson, Don Diablo, Lost Frequencies, Solomon plus multi altii.: Armin van Buuren, Marshmello, Tinie Tempah, Hurts, Sunnery James&Ryan Marciano, Sander van Doorn, Loco Dice, Chris Liebing plus multi altii.: Martin Garrix, Afrojack, Steve Aoki, Alan Walker, Example&DJ Wire, Redfoo, Jamie Jones, Steve Lawler plus multi altii.Cea de-a treia editie a evenimentului reprezinta o investitie de aproximativ zece milioane de euro, jumatate din aceasta suma fiind asigurata din biletele vandute pentru festival. Organizatorii spun ca bugetul destinat cooptarii de artisti a crescut semnificativ, asa ca si bugetul Untold a crescut de la 7 milioane de euro, cat a fost in editia a doua, la 10 miliaone de euro, in 2017.Untold se desfasoara intre 3 si 6 august, in inima orasului Clujului, pe Cluj Arena, lucru care-i nemultumeste pe mai multi localnici. Astfel ca in jur de 1000 de personoane au semnat o petitie online prin care cer mutarea festivalului Untold in afara orasului , pe motiv ca evenimentul ingradeste dreptul locuitorilor la oras, prin ocuparea abuziva a spatiilor publice.In replica, edilul Clujului Emil Boc spune ca beneficiile prezentei festivalului Untold in oras sunt mai mari decat dezavantajele si ca municipalitatea a luat masuri pentru a diminua disconfortul produs cetatenilor de acest eveniment.