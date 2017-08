Prima zi de Untold. Peste 76.000 de participanti, 40 de artisti si focuri de artificii

"Sunt atat de incantata ca am sansa sa urc pe scena festivalului UNTOLD. Sunt pentru prima data in Romania, insa am auzit de la mai multi artisti ca festivalul este incredibil si ca publicul din Romania este foarte calduros", a declarat artita daneza.DJ-ul american, Dillon Francis a fost unul dintre artistii cei mai asteptati de catre fanii festivalului. In momentul in care a urcat pe scena, Dillon Francis a imbracat tricoul echipei de suflet a orasului Cluj-Napoca, Universitatea Cluj.Pe DRAGON'S NEST au urcat si cei doi dj, Axwell & Ingrosso. Unul dintre cei mari DJ ai lumii, Hardwell a urcat pe scena imbracat cu tricoul echipei nationale de fotbal a Romaniei si a declarat inainte de show ca a fost nerabdator sa se intoarca in Romania."Fanii de aici au o nebunie frumoasa si de fiecare data ma primesc cu atat de multa caldura. Sunt de fiecare data uluit de numarul incredibil de mare de fani pe care ii gasesc aici" a declarat Hardwell.Deschiderea oficiala a festivalului a fost marcata cu focuri de artificii. Pe scena Dragon's Nest au urcat in prima zi a festivalului MO, Redfoo,Charli XCX, Dannic, Dillon Francis, Axwell &Ingrosso, Hardwell si GTA. Pe celelalte scene au concertat alti peste 40 de artisti printre care Sven Vath,Dubfire, Borgore, Black Sun Empire, Black Coffee si multi altii.