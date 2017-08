​VIDEO “Despacito” a devenit cel mai vizionat videoclip de pe YouTube cu peste 3 miliarde de vizualizari

Melodia "Despacito" a portoricanului Luis Fonsi, ale carei ritmuri reggaeton latino au invadat intregul glob, a ajuns cel mai vizionat clip de pe YouTube, strangand 3,056,517,042 de vizualizari la momentul publicarii acestui articol."Depascito" deja devenise, inca de la mijlocul lunii iulie, cel mai ascultat cantec online din toate timpurile. Producatorul melodiei, Universal Music Latin Entertainment, a anuntat atunci ca "Despacito", melodia originala si versiunile remixate, depasea 4,6 miliarde de vizualizari pe platformele dedicate, incluzand aici YouTube si Spotify.“Despacito” a reusit sa detroneze melodia “See You Again” a lui Wiz Khalifa care, in iulie, devenise cel mai urmarit clip de pe YouTube si prima melodie care depasise Gangnam Style la vizualizari.“Despacito” este totodata si singura melodie de pe YouTube de pana acum care depaseste trei miliarde de vizualizari in acelasi an in care a fost lansata. În plus, acest videoclip a primit şi cele mai multe aprecieri pe Youtube din istorie.Single-ul "Despacito", lansat in luna ianuarie de in limba spaniola de cantaretul portorican Luis Fonsi si rapperul Daddy Yankee, iar apoi si intr-o versiune remixata cu Justin Bieber, a dominat posturile de radio din lumea intreaga in ultimele luni si a ajuns pe primul loc in topurile muzicale din 35 de tari.Clipul video pentru melodia "Despacito" a ajuns pe locul intai pe paltforma YouTube dupa ce a depasit alte doua piese celebre, la doar o luna dupa ce prima pozitie se schimbase pentru prima data in cinci ani.“Despacito” a reusit sa detroneze melodia “See You Again” a lui Wiz Khalifa care, in iulie, devenise cel mai urmarit clip de pe YouTube si prima melodie care depasise Gangnam Style la vizualizari."See You Again", lansata in 2015 pentru coloana sonora a filmului de actiune Furious 7, este totodata si un tribut pentru actorul Paul Walker care a murit intr-un accident de masina in 2013, in California.Piesa "Gangnam Style", lansata de artistul sud-coreean PSY in 2012, a devenit in acelasi an primul videoclip de pe YouTube care a ajuns la un miliard de vizualizari. Doi ani mai tarziu, in 2014, "Gangnam Style" era primul videoclip care depasea doua miliarde de vizualizari.