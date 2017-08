Balkanik Festival revine, desi fusese anulat. Cea de-a saptea editie va avea loc in fata Garii Regale Baneasa

Cea de-a saptea editie a Balkanik Festival va avea loc intre 8 si 10 septembrie, la Gara Regala Baneasa, cu intrare libera. Concertele, expozitiile, targul si celelalte activitati vor fi facute publice in perioada urmatoare, au anuntat, marti, organizatorii. Asta desi, la sfarsitul lunii iulie, asociatia Metropolis anuntase ca festivalul va fi anulat, intrucat Consiliul Local Sector 1 nu aprobase hotararea prin care se acorda de la bugetul local 360 000 lei pentru organizarea evenimentului.





Printre trupele care vor concerta la cea de-a saptea editie se numara Fanfare Ciocarlia ft. Adrian Raso cu proiectul Devil' s Tale (Canada & Romania), Mitsoura ft. Jawhar cu proiectul comun Yallah Bye (Ungaria & Tunisia), Dikanda (Polonia), Kollektif Istanbul (Turcia), Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra (Spania), Kermesz a l'Est (Belgia), Superstar Orkestar (Suedia), Baltic Balkan (Lituania)."In urma anuntului public al organizatorilor, din 27 iulie, Primarul Sectorului 1 a organizat o sedinta extraordinara de consiliu pe data de 31 iulie. In cadrul sedintei, Balkanik Festival a fost votat in unanimitate, de catre toti consilierii Primariei Sector 1. Ne bucuram ca avem sustinerea intregului consiliu. In fiecare an, in toata lumea dispar festivaluri non-comerciale de muzica, film, teatru sau literatura, din lipsa sprijinului autoritatilor locale. Ne bucuram ca Balkanik Festival va continua sa existe la Bucuresti", au anuntat marti organizatorii.Asta dupa ce la sfarsitul lunii trecute organizatorii anuntau ca editia din acest an a festivalului de muzica Balkanik nu va mai avea loc din cauza lipsei sprijinului din partea autoritatilor locale Balkanik Festival este primul si cel mai mare festival international de world music din Romania si Europa de Sud-Est care aduce traditiile in contemporan, spun organizatorii. Evenimentul se bucura de recunoastere internationala, primind pentru al treilea an consecutiv EFFE LABEL, oferita printr-un program-pilot al Comisiei Europene, gestionat de Asociatia Festivalurilor Europene, acordat festivalurilor europene remarcabile. Festivalul are ca parteneri internationali televiziunile Mezzo si Euronews.