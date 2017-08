Rag'n'Bone Man nu va mai ajunge la AWAKE Festival. Un nou nume va fi confirmat in curand

Articol webPR

Rag'n'Bone Man nu va mai canta anul acesta la AWAKE, un nou nume urmand a fi confirmat in perioada imediat urmatoare. Rag'n'Bone Mana fost nevoit sa anuleze mai multe concerte programate vara aceasta, printre care si show-ul pe care urma sa-l sustina in cadrul festivalului AWAKE, motivul fiind unul personal, strans legat de familia lui.





Dincolo de vestea absentei lui Rag'n'Bone Man de la AWAKE, mai exista totusi o veste buna: programul festivalului nu va ramane incomplet, ci un nou nume va fi anuntat in foarte scurt timp!





Organizat pe domeniul celui mai frumos castel in stil baroc din Transilvania, Castelul Teleki din Gornesti, AWAKE este primul boutique festival international organizat in Ardeal, un eveniment concept care imbina armonios muzica, natura si arta, sub numeroasele ei forme. O expozitie impresionanta de instalatii artistice de mari dimensiuni concepute si realizate de artisti romani, o biblioteca adevarata, construita chiar in inima parcului, plus numeroase activitati care promit un program divers pe toata durata celor 3 zile de festival, totul este pregatit in asa fel incat spectatorii sa se bucure de o ultima vacanta de vara inainte de reintoarcerea la rutina zilnica.





Festivalul AWAKE va avea loc in weekendul 1-3 septembrie, pe Domeniul Teleki din Gornesti, Mures, biletele disponibile la pretul de 181 de lei, respectiv 205 lei cu camping putand fi achizitionate in continuare de pe www.eventim.ro. Detalii suplimentare despre prima editie sunt disponibile pe site si pe pagina oficiala de facebook , noi activitati precum si programul detaliat pe scene urmand a fi comunicat in perioada urmatoare.

Rag'n'Bone Man isi exprima regretul pentru faptul ca va rata intalnirea din acest an cu fanii din Romania si spera ca va veni in curand la noi in tara.