"Despacito" a devenit primul videoclip care a fost vizionat de peste 4 miliarde de ori pe YouTube

Videoclipul piesei "Despacito", interpretate de Luis Fonsi ft. Daddy Yankee, filmat in Puerto Rico, a fost publicat pe platforma YouTube pe 12 ianuarie."Despacito" a stabilit un record si pe platforma Vevo, fiind cel mai vizionat videoclip in decurs de 24 de ore al unei piese cantate in spaniola, cu 5,4 milioane de accesari. Apoi el a fost desemnat videoclipul care a ajuns cel mai rapid la cifra de 200 de milioane de vizualizari, 2 miliarde si 3 miliarde de vizulizari.Piesa a fost descarcata de 4,6 miliarde de ori in numai sase luni, potrivit datelor furnizate de Nielsen Music, citate de Billboard.Single-ul a petrecut 16 saptamani pe primul loc in Billboard 100, egalizand recordul stabilit de Mariah Carey si Boyz II Men, cu "One Sweet Day", in 1995-1996.