HIDE&SEEK la cea de-a XII-a editie a Festivalului SoNoRo

Articol webPR

Cea de-a XII editie a Festivalului SoNoRo va fi sustinuta de 50 de artisti din 15 tari, dintre care ii mentionam pe Gilles Apap, Ruxandra Donose, Giovanni Sollima, Max Baillie, Philippe Graffin, Daniel Rowland, Razvan Popovici, Diana Ketler, Marc Bouchkov, Vladimir Mendelssohn, Justus Grimm, Henri Demarquette, Zoran Markovici, Storioni Trio si Kamerata Kronstadt, condusa de dirijorul Cristian Orosanu.

Publicul va fi incitat, intrigat, invitat sa se costumeze si purtat printr-un labirint concertistic. The Eternal Child, Reverie, The Labyrinth, Lost and Found, In Disguise, Seven Last Words, Master of Games, Wear your other side: Dr. Jekyll of Mr. Hyde? sunt doar cateva dintre temele concertelor, ce vor avea loc in spatiile deja consacrate ale Festivalului - Palatul Cotroceni, Cercul Militar National, Sala Auditorium a Muzeului National de Arta, Ateneul Roman sau Sala Radio, dar si in locuri carora SoNoRo le va adauga si aceasta noua destinatie de sala de concert: Aula ASE, Palatul Bragadiru, Casa Boema, din Cluj, sau noua aripa a Carului cu Bere, din Bucuresti.

"Imaginati-va un amplu joc de-a v-ati ascunselea SoNoRo in oras, un adevarat regal pentru public care va putea juca "hide & seek" prin buclele lui Guliver, alaturi de liliputi, va afla de ce unele concerte poarta nume neobisnuite precum "Haydn Sick" sau "Lost and Found" si va trebui sa caute minotaurul in sali secrete de concert, va asculta elita lumii muzicale interpretand un repertoriu vast, captivant si plin de noutati, va fi invitat chiar sa respecte un dress code fantezist pentru a intra in joc si a deveni mai mult decat un spectator. Pregatiti-va pentru o editie SoNoRo de exceptie!" - Razvan Popovici, Directorul Executiv al Festivalului SoNoRo

Dupa introducerea de succes a Salii Radio in circuitul concertistic al festivalului de anul trecut, SoNoRo revine tot aici cu un program exclusiv Mozart-Wagner intitulat OPERA SENZA OPERA. Pe langa doua capodopere ale creatiei mozartiene - Concertul "Jeunehomme" pentru pian si orchestra si "Simfonia Concertanta" pentru vioara, viola si orchestra - acompaniate de Kamerata Kronstadt, sub bagheta lui Cristian Orosanu, publicul o va putea asculta pe rafinata mezzosoprana Ruxandra Donose in "Wesendonck Lieder", intr-un aranjament inedit pentru voce si sextet de coarde.

Maratonul concertistic de o zi initiat anul trecut cu aMUSEbouche, va fi reiterat anul acesta duminica, pe 29 octombrie, cu Labyrinth, un parcurs de trei concerte, ce va debuta la ora 11.00, la Caru` cu Bere, in noul spatiu destinat evenimentelor culturale, va continua la ora 16.00, cu un concert la Arcub - Hanul Gabroveni, unul dintre partenerii traditionali ai Festivalului SoNoRo, si se va incheia la Qreator, la ora 19.00, cu un concert la fel de nonconformist precum noul spatiu deschis recent in Bucuresti, avandu-l ca protagonist pe violonistul francez Gilles Apap.

Un alt moment important al Festivalului va fi interpretarea capodoperei lui Joseph Haydn Ultimele sapte cuvinte ale Mantuitorului pe cruce pentru cvartet de coarde, vineri, 3 noiembrie, la Banca Nationala a Romaniei, acompaniata de poezii recitate de bincunoscutul actor si director al Festivalului International de Teatru Sibiu, Constantin Chiriac.

Concertele SoNoRo din Bucuresti se vor incheia cu traditionalul concert de la Ateneul Roman, unde, de data aceasta ascultatorii vor fi invitati sa caute tema in variatiunile unor mari capodopere ale muzicii printre care se numara Cvintetul cu clarinet de Johannes Brahms si Cvartetul cu doua violoncele al lui Anton Arensky.

Biletele si abonamentele pentru concertele Festivalului SoNoRo pot fi achizitionate de pe site-ul Eventim (www.eventim.ro), din librariile Humanitas si Carturesti, din magazinele Germanos, Orange, Vodafone si Domo.

Abonamentul este valabil pentru concertele: The Eternal Child, Reverie, Lost and Found, Opera senza Opera, Master of Games si Tema con Variazioni.

Mai multe detalii pe www.sonoro.ro.