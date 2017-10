VIDEO Salmastra, inceputuri de drum: Nu ne punem vreo limita atunci cand vine vorba despre creatie

Ruxandra Vorotneac - Tobe: "Cant de aproape 9 ani si jumatate, dar pot spune ca baietii astia sunt ceva aparte. E foarte greu sa gasesti o astfel de chimie intre cinci oameni, sa poti face cu drag muzica, sa fii ca intr-o familie. Datorita lor, am gasit asta si le multumesc. Trupa a crescut sub ochii nostri, iar acum, componenta actuala, stiu ca ne vom dezvolta din ce in ce mai mult. In ce? Probabil nici noi nu stim momentan. Dar sunt sigura ca va fi o directie interesanta. So stay tuned!"





Matei Negriu - Chitara: Salmastra este un loc de intalnire. Acolo unde Fluviul intra in Mare si valurile lor se contopesc in carouri, nici sarate, dar nici dulci. Acolo a inceput calatoria noastra si acolo ne intoarcem mereu schimbati pentru a culege unde sonore pe care le plamadim si vi le prezentam in forma de rock'n roll. Pentru mine Salmastra inseamna Cristi, Make, Ruxandra, Alex si voi, publicul, prietenii care ni se alatura in aceasta calatorie si ne indruma ACOLO de fiecare data. Da, prietenii, pentru ca oricine vine la un concert de-al nostru devine membru al formatiei, si automat se transforma in prieten drag. Asa ca va invit alaturi de noi sa petrecem ca o fiara, sa sa iubim ca o gasca de guru tantrici.





Cristi Stavarache - Voce: "Pentru mine Salmastra este locul in care pot exprima tot ce simt, tot ce cred. Locul in care, alaturi de prieteni, investesc emotii pentru a crea mesaje. Tot ce avem se amesteca si devine ceea ce vrem noi sa dam mai departe catre oameni. Ne simtim bine, aceasta este esenta de baza in toate procesele prin care trecem"