O saptamana pana la concertul Anathema din cadrul ARTmania Bucharest Blast: mesajul trupei pentru fani, la 23 de ani de la primul lor concert in Romania 

Articol webPR

A mai ramas doar o saptamana pana la concertul ANATHEMA, una dintre cele mai cunoscute trupe britanice de experimental, alternative rock. Evenimentul, marca ARTmania Bucharest Blast, va avea loc pe 24 octombrie 2017, de la ora 19:00, la Arenele Romane si face parte din turneul european de promovare al celui mai nou album al formatiei: The Optimist! Alaturi de ei vor concerta si francezii de la Alcest, pionierii subgenului muzical "blackgaze".





Anathema are si un mesaj pentru fanii din Romania, carora le-a dat intalnire martea viitoare: "Cum unii dintre voi stiu deja, Romania este un loc special pentru Anathema. Am simtit asta inca din prima saptamana pe care am petrecut-o aici cu ocazia primului nostru concert, in 1994, acum 23 de ani. In tot acest timp am revenit cu placere fie in spectacole dedicate, fie in cadrul unui festival. De fiecare data, am avut parte de o primire calda si sincera din partea voastra si de experiente minunate, cum e cazul celor de la ARTmania Festival. Urmatorul show va fi si mai deosebit, iar locul in care ne vom afla, Arenele Romane, ne va ajuta sa facem asta. Pregatim un concert unic, cu proiectii speciale, cu sunet deosebit si cu un playlist variat. Pe langa piesele incluse pe 'The Optimist', lansat in aceasta vara, vom avea si o selectie de melodii de pe alte albume. Vrem sa va avem alaturi de noi pentru a contura impreuna o atmosfera memorabila. Ne vedem curand".





Concertul Anathema face parte din turneul european de promovare al ultimului album, "The Optimist", lansat anul acesta, pe 9 iunie, sub labelul Kscope Records. Noul disc a fost inregistrat in iarna anului trecut si este descris de trupa drept albumul care va dezvalui unele dintre cele mai intunecate, provocatoare si surprinzatoare piese compuse de Anathema pana acum. Frumusetea, intensitatea, drama, linistea, speranta, trimiterile la o dimensiune extra-muzicala, elemente care au reprezentat laitmotivele calatoriei artistice parcurse de trupa de-a lungul timpului, capata o noua profunzime.





Intregul material discografic este, asa cum Daniel Cavanagh marturiseste, "o calatorie". "Cantecele sunt nedeslusite. Nu exista o cale corecta sau gresita de a le simti si de a le interpreta. Mesajul fiecarei melodii se va contura in functie de persoana care le va asculta", adauga Daniel, subliniind dimensiunea cameleonica a noului album, ce pastreaza ruta experimentala adoptata de trupa inca de la infiintare.





Cea mai noua piesa extrasa de pe noul album, "Can't Let Go", poate fi ascultata aici.





Anathema este una dintre cele mai cunoscute formatii rock britanice, considerata un adevarat fenomen muzical, care a impus un stil unic, urmat in timp de numeroase trupe tinere.

Povestea lor a inceput in urma cu peste doua decenii, in 1990 mai exact, cand patru prieteni, fratii Daniel, Vincent, Jamie Cavanagh si John Douglas au hotarat sa formeze o trupa metal. Infiintata sub numele de "Pagan Angel", formatia a devenit unul dintre pionierii genului "death doom metal", ce imbina versurile poetice si sunetele melodioase cu secventele vocale intense, riff-urile clasice al genului "doom" si cu aranjamentele muzicale complexe. In timp, trupa a abordat o varietate de cai de expresie muzicala, ca intr-o permanenta cautare, trecand odata cu albumul "Eternity" catre abordari mai melodice si introspective apropiate genului atmospheric rock. Formatia a devenit un nume consacrat al scenei muzicale internationale cu albume precum Serenades (1992), The Silent Enigma (1995), Eternity (1996), Judgement (1999), A Natural Disaster (2003) sau Everything (2007), pentru a le aminti pe cateva dintre ele.





Trupa franceza Alcest, infiintata in 2000, este considerata fondatoarea unui nou subgen muzical, intitulat "blackgaze", ce imbina elemente ale muzicii black metal si sheogaze intr-un sound cu adevarat unic. Traseul artistic a inceput cu albumul "Le Secret" (2005), a continuat cu "Shelter" (2014) si a culminat cu cea mai recenta lansare "Kodama" (2016), cuvant cu dubla semnificatie in limba japoneza: "ecou" sau "copacul vietii".





Biletele, in valoare de 150 lei/ bucata, se gasesc in format electronic pe www.kompostor.ro, www.iabilet.ro, myticket.ro si www.eventim.ro si fizic, in magazinele din retelele iabilet.ro, myticket.ro si Eventim.