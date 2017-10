A murit George Young, fratele lui Angus si Malcolm si mentorul legendarei formatii AC/DC

Nascut la Glasgow, George Young va emigra in adolescenta impreuna cu familia in Australia si va cunoaste celebritatea in anii 1960 in calitate de chitarist al formatiei The Easybeats unde a fost co-autor al "Friday on my mind", pe atunci un hit international.Tot impreuna cu Harry Vanda a compus pentru John Paul Young "Love is in the Air", un alt hit international.Va ramane insa cunoscut pentru rolul pe care l-a jucat, din umbra, in ascensiunea AC/DC, formata de fratii sai mai mici, producand numeroase albume ale legendarei formatii, printre care "High Voltage", "Dirty Deeds Done Dirt Cheap" sau "Let There Be Rock"."Cu durere anuntam moartea iubitului nostru frate si mentor George Young", a anuntat grupul, intr-un comunicat. "Fara ajutorul si sfaturile sale, nu ar fi existat AC/DC."