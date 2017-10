Familia lui Kurt Cobain se lupta in instanta pentru a impiedica publicarea unor fotografii cu trupul neinsufletit al artistului. Un jurnalist ii acuza familia ca ascunde cauza decesului

Kurt Cobain a fost gasit fara viata la locuinta sa, in aprilie 1994. Totusi, jurnalistul Richard Lee si-a petrecut ultimii 23 de ani incercand sa demonstreze ca artistul nu s-a sinucis, ci a fost omorat. Lee sustine o teorie a conspiratiei care ar implica mai multi oficiali guvernamentali.Potrivit, documente oficiale obtinute de la un tribunal arata ca vaduva si fiica lui Cobain,, se lupta in instanta pentru a impiedica publicarea fotografiilor facute de politie la locul decesului artistului.In acele imagini ar fi fost surprins trupul neinsufletit al lui Kurt Cobain in resedinta familiei sale, dupa ce artistul ar fi fost impuscat in cap.Potrivit familiei artistului, publicarea acestor imagini "nu numai ca ar agrava stresul post-traumatic de care Frances Bean Cobain sufera inca din copilarie, dar ar pune-o in pericol atat pe ea, cat si pe mama ei, pentru ca ar putea duce la aparitia unor amenintari, dar si la urmarirea lor de fanatici".Courtney Love sustine ca Richard Lee i-a "urmarit si hartuit" familia timp de multi ani. Ea a descris pierderea lui Kurt Cobain dreptdin viata ei."Sufar in continuare din cauza pierderii sotului meu", a spus ea.Courtney Love si fiica sa s-au implicat pentru a impiedica publicarea fotografiilor, dupa ce prima incercare a lui Richard Lee de a obtine publicarea acestora a esuat, in 2015, cand a pierdut procesul pe care l-a intentat in acest sens orasului Seattle. Insa, Lee nu a renuntat, contestand, in 2016, decizia instantei.Kurt Cobain (20 februarie 1967 - 5 aprilie 1994) a fost solistul formatiei grunge Nirvana, pe care a fondat-o impreuna cu Krist Novoselic, in 1987, in Aberdeen. Trupa s-a stabilit mai tarziu in Seattle, iar in 1990, tobosarul Dave Grohl s-a alaturat celor doi membri fondatori. Nirvana a lansat trei albume de studio - Bleach (1989), Nevermind (1991) si In Utero (1993) - si a fost inclusa in Rock and Roll Hall of Fame, in 2014.Kurt Cobain a fost casatorit cu interpreta si actrita Courtney Love, timp de doi ani, si au avut impreuna o fiica, Frances Bean Cobain. Pe 8 aprilie 1994, Kurt Cobain a fost gasit mort in casa sa din Seattle. Analizele au determinat ca moartea sa a survenit, cu trei zile inainte, prin impuscare, iar arma si un bilet de adio au fost gasite la fata locului.