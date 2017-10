VIDEO ALTAR, videoclip in memoria victimelor Colectiv

"Sa vina un Inger"este o piesa cu mare incarcatura emotionala, pe care am dorit sa o evidentiem prin realizatea unui videoclip artistic. Doi tineri absolut fantastici - Alla Pop si Adi Popa - s-au alaturat demersului pentru a da viata acestui videoclip realizat de Filip Gheorghe, pe care formatia ALTAR il dedica memoriei victimelor de la Colectiv. Piesa este expresia unei trairi sufletesti, dedicata tuturor celor care se afla intr-o cumpana a vietii. Chiar daca trecem cu totii uneori prin momente de incercare, nu trebuie sa ne pierdem speranta", a declarat compozitorul Teo Peter Jr.





Infiintata in anul 1991 la Cluj-Napoca, formatia ALTAR s-a impus inca de la primele aparitii live ca fiind una dintre cele mai prodigioase trupe rock din tara, devenind in scurt timp un adevarat fenomen al rockului romanesc. Promotoare a muzicii de atitudine, ALTAR a scris un important capitol in istoria muzicii rock romanesti, editand doua EP-uri si cinci albume, concertand cu succes in tara si strainatate, formatia fiind nominalizata si desemnata in repetate randuri de catre public si presa de specialitate drept cea mai buna trupa rock romaneasca.









Formatia rock ALTAR a lansat de curand videoclipul piesei "Sa vina un Inger", dedicat memoriei victimelor Colectiv. Videoclipul, realizat de Filip Gheorghe si filmat la compania Remarul 16 Februarie din Cluj, ii are are protagonisti pe doi dansatori de exceptie, Alla Pop si Adi Popa (coregraful si liderul trupei de dans Kid A), finalisti ai concursului "Romanii au talent"."Sa vina un Inger" este o piesa compusa de basistul trupei ALTAR, Teo Peter Jr, fiul regretatului Teo Peter, basistul si cofondatorul formatiei Compact. Melodia este produsa de DJ Planet H si mixata de producatorul englez Adam Whittaker, care a lucrat cu artisti precum Mark Ronson, Amy Winehouse si Lily Allen, dar si cu trupe romanesti ca Grimus, OCS, The Amsterdams si Luna Amara.