The "Master of Games", Giovanni Sollima, in concert la Festivalul SoNoRo

Articol webPR

mariaclara@sonoro.ro

este un adevarat virtuos al violoncelului si un compozitor neobisnuit. Transmite o muzica plina de ritmuri mediteraneene tipic italieneasca, incercand sa acopere, insa, toate epocile "de la Jurassic al violoncelului", asa cum numeste perioada baroca la "Metal". El scrie in principal pentru violoncel si contribuie in mod semnificativ la crearea unui nou repertoriu pentru instrumentul sau. Publicul sau este divers: de la iubitorii de muzica clasica pana la tineri fani "metalhead"., the, Giovanni Sollima, va oferi un recital ce va include atat compozitii proprii, cat si partituri de Claude Debussy si Gioachino Rossini. In programul concertului mai sunt incluse lucrari de Maurice Ravel, Krystof Maratka si Luigi Boccherini, in interpretarea artistilor(pian),(pian),(vioara),(vioara),(viola),(viola),(violoncel),(violoncel),(clarinet) si(Bart van de Roer - pian, Wouter Vossen - vioara si Marc Vossen - violoncel).Alegerea Palatului Bragadiru pentru concertul "Master of Games" nu este intamplatoare, cladirea, una dintre cele mai reprezentative pentru Bucurestiul de altadata, cu a sa impresionanta sala de bal si elemente arhitecturale eclectice, va constitui spatiul perfect de desfasurare pentru un concert la fel de complex si spectaculos. Pentru a intra in atmosfera Palatului Bragadiru, participantii la concert sunt invitati sa respecte un dress code misterios si incitant: Games of the Mind, Letters, Numbers & Bodies.Biletele pentru acest concert mai pot fi achizitionate de pe site-ul Eventim (www.eventim.ro), din librariile Humanitas si Carturesti, din magazinele Germanos, Orange, Vodafone si Domo., in ultima zi, publicul din Bucuresti va avea ocazia sa asiste la doua concerte. Primul, "SoNoRo Interferente", va avea loc de la ora 11:00, la Casa Memoriala "Ion Mincu", si va oferi un program de Claude Debussy, George Enescu, Bela Bartok si Gaspar Cassado, in interpretarea bursierilor SoNoRo Interferente, un program de mentorat sustinut de CEZ Romania si Institutul Cultural Roman.Accesul la acest concert este gratuit si se face pe baza de invitatie sau rezervare, in limita locurilor disponibile, la:sau 0741.190.470.Tot duminica va avea loc la Ateneul Roman, ultimul concert al acestei editii a Festivalului SoNoRo in Bucuresti:. Programul cuprinde lucrari de Robert Schumann, "Sase studii in forma canonica" in aranjament de Theodor Kirchner pentru viora, violoncel si pian, op.56, Johannes Brahms " Cvintet cu clarinet in si minor, op. 115, Franz Liszt (1811-1886) - "Rapsodia Spaniola" pentru pian solo, S.254 si Anton Arensky (1861-1906) - Cvartet de coarde nr. 2, in la minor, op. 35 pentru vioara, viola si doua violoncele, dedicat lui Piotr Ilici Ceaikovski.Festivalul SoNoRo va continua in Timisoara (7-8 noiembrie), Cluj-Napoca (9-12 noiembrie) si Brasov (13 noiembrie)Mai multe detalii pe www.sonoro.ro.Biletele si abonamentele pentru concertele Festivalului SoNoRo pot fi achizitionate de pe site-ul Eventim (www.eventim.ro), din librariile Humanitas si Carturesti, din magazinele Germanos, Orange, Vodafone si Domo.Infiintat in anul 2006, Festivalul SoNoRo a adus muzica de camera in prim planul vietii culturale romanesti si a inclus scena muzicala romaneasca intr-o retea de festivaluri europene de inalta tinuta. Pe langa parteneriate regulate cu festivaluri din Italia, Letonia, Germania, Anglia, Israel si Japonia, SoNoRo a concertat in unele dintre cele mai renumite sali din lume, cum ar fi Wigmore Hall din Londra, Konzerthaus din Viena, YMCA din Ierusalim si Carnegie Hall din New York.Platforma culturala SoNoRo include Festivalul SoNoRo (12 ani), SoNoRo-Inteferente, programul de burse si workshop-uri pentru tineri muzicieni (11 ani), SoNoRo On Tour (10 ani), SoNoRo Arezzo (7 ani), SoNoRo Conac, seria de concerte estivale gazduite de cladiri de patrimoniu din Romania (5 ani).SoNoRo este membru al European Festivals Association.