Muzica clasica in librarie. Turneul national Classic Unlimited ajunge sambata la Bucuresti

Articol webPR

Prin aceasta initiativa pianistul roman stabilit in Germania Bogdan Vaida aduce in tara un concept de succes in Germania prin care isi propune sa le arate oamenilor ca arta si cultura pot fi descoperite in locurile in care ne traim viata de zi cu zi: hale, magazine, berarii, librarii, ateliere de reparatii, cetati, birouri, tipografii.Intrarea la concerte este libera in limita locurilor disponibile, iar fiecare participant decide care e suma pe care o directioneaza pentru sustinerea turneului Classic Unlimited. Concertul va incepe sambata la ora 19:00.In cadrul turneului Classic Unlimited pianistul Bogdan Vaida va interpreta "Noctura op. 48 nr.1" de Frederic Chopin, "Toccata" de Sigismund Toduta, "Rapsodia ungara nr.2" de Franz Liszt si "Tablouri dintr-o expozitie" de Modest Mussorgski. Pentru ultima opera vor exista si elemente vizuale care ii vor ajuta pe participanti sa intre in atmosfera concertului."Imi place foarte mult sa pun muzica in legatura cu alte arte. Tocmai de aceea am ales "Tablouri dintr-o expozitie" pentru ca aici exista si elementul vizual. Exista o aluzie la pictura, care pe de o parte face lucrurile mai accesibile, mai usor de inteles si pe de alta parte le imbogateste cu un element in plus", spune pianistul Bogdan Vaida.Turneul este organizat de Asociatia Fapte si are loc in octombrie si noiembrie. Accesul la concertele din cadrul turneului Classic Unlimited va fi pe baza de bilet neobligatoriu. Fiecare persoana alege care e suma pe care o achita in functie de experienta pe care o are in cadrul concertului.Pianistul spera ca participantii la concert sa descopere cum muzica se schimba in functie de loc."Pentru mine muzica si experienta se schimba in functie de locul unde cant. Sigur, in functie de acustica, loc si conditii. Dar si din punct de vedere afectiv, emotional, in functie de "aura" locului respectiv si mai ales de oamenii care isi duc viata de zi cu zi acolo. Practic la fiecare concert se amesteca muzica cu "arta" locului respectiv", spune Bogdan Vaida.Conceptul Classic Unlimited a pornit din Germania, unde pianistul a sustinut peste 30 de concerte pana acum. "In Germania sunt tot mai multi oameni care se intereseaza si ne fac propuneri de concerte in locuri mai mult sau mai putin excentrice. E o surpriza cum va fi primita aceasta initiativa in Romania", spune Bogdan Vaida.Concertul de sambata de la Bucuresti va fi al patrulea din turneul Classic Unlimited, dupa Hala Fix din Iasi, beraria Casa cu Bere din Bistrita si Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia. Mai apoi, muzica clasica ajunge in magazinul Pegas din Shopping City Timisoara, atelierul Autoworld Audi din Cluj, tipografia Daisler Print House din Cluj si biroul Fapte."Modul in care alegem locatiile de concert este o combinatie intre spatii carora le propunem sa ne gazduiasca si un apel catre prieteni si fani ai muzici clasice sa ne invite in spatiile lor. Sigur ca pana oamenii vor intelege ca orice loc poate deveni gazda la un concert, incercam noi sa facem cat mai multe sugestii. Urmarim in general spatii care aduna comunitati: de la birouri, la ateliere, fabrici, muzee sau magazine. Singura noastra conditie este sa incapa un pian. Nu urmarim o capacitate de public anume", spune Alin Vaida, director executiv Fapte.Pianistul Bogdan Vaida s-a nascut la Cluj-Napoca in 8 septembrie 1981. A absolvit Liceul de Muzica "Sigismund Toduta" din Cluj, apoi a continuat studiile la Academia de Muzica "Gheorghe Dima" sub indrumarea profesoarei Ninuca Osanu Pop. In 2002 a plecat cu o bursa Erasmus in Freiburg, Germania, la "Musikhochschule", unde a ramas pana la absolvirea studiilor.S-a stabilit in Germania, la Freiburg si a a sustinut numeroase concerte in mai multe tari din Europa. In prezent, Bogdan Vaida este solistul turneului Klassik Mittendrin, care a debutat in octombrie 2015 in Germania.Classic Unlimited este un turneu organizat de Asociatia Fapte, cofinantat de Administratia Fondului Cultural National si sustinut de Staropramen.Orice firma, institutie, organizatie sau persoana fizica poate propune un loc de desfasurare pentru viitoarele concerte din cadrul turneului de toamna 2017 Classic Unlimited. Propunerile se primesc online.Detalii gasiti pe site-ul www.classicunlimited.ro