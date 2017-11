Boxul si jazzul se intalnesc la Sibiu pe 11 noiembrie

Articol webPR​

Castigator al MacArthur Genius Award in 2014, Steve Coleman este considerat unul dintre cei mai influenti artisti din muzica jazz contemporana. Este adesea comparat cu o alta legenda a muzicii jazz, John Coltrane, datorita faptului ca stilul sau unic de interpretare a conturat muzica multor artisti din noua generatie. Albumul "Morphogenesis" reprezinta o abordare diferita pentru Steve Coleman, imbinand elemente clasice din muzica jazz si improvizatii moderne.Coleman este inspirat de miscarea fizica, transpusa intr-un context muzical. Majoritatea compozitiilor de pe acest album, ca de exemplu "Inside Game", "Shoulder Roll" sau "Dancing and Jabbing" sunt interpretari muzicale ale unor miscari pe care le intalnim adesea in box, sportul care reprezinta a doua mare pasiune a artistului. Compozitiile muzicale sunt create in mod spontan, urmarind miscarile adversarilor din ringul de box, iar apoi sunt completate de o orchestratie complexa.Numele albumului, "Morphogenesis", reprezinta procesul prin care un organism viu isi dezvolta forma, ceea ce, in opinia lui Coleman, descrie cel mai bine modul in care evolueaza muzica, dar si modul in care muzicienii implicati in crearea pieselor trec de la un registru la altul. Pe acest album se regasesc artisti cu care Steve Coleman a avut o colaborare indelungata, ca de exemplu trompetistul Jonathan Finlayson (membru al trupei Five Elements), dar si muzicieni care de obicei interpreteaza muzica clasica (Rane Moore, Kristin Lee, Greg Chudzik). Rezultatul este un melanj reusit intre jazz si muzica clasica, reunind in total 21 de muzicieni.Cei care sunt familiarizati cu muzica lui Steve Coleman vor fi surprinsi sa descopere mult mai putine elemente de percutie, care de obicei fac parte din stilul de interpretare cu care ne-a obisnuit artistul. Cu toate acestea, trebuie apreciat faptul ca se straduieste sa aduca mereu un element de surpriza in toate compozitiile sale, precum si in modul de interpretare.La fel ca si predecesorul sau, Miles Davis, care a adus un omagiu boxului prin albumul "Jack Johnson" din 1971, Steve Coleman face acelasi lucru cu "Morphogenesis". Boxul si jazzul impartasesc o legatura aparte prin ritmicitate si prin istoria lor comuna. Inainte de revolutia drepturilor civile din SUA, sportul si industria de entertainment erau singurele domenii in care persoanele de culoare puteau sa obtina performante exceptionale.Inainte sa faca primii pasi in muzica, Steve Coleman a fost introdus in lumea boxului de catre tatal sau, cu care obisnuia sa asiste la multe meciuri in copilarie. Dupa ce a devenit saxofonist si compozitor de muzica jazz, Coleman a redescoperit legatura dintre cele doua arte in plan fizic si filozofic. Nu trebuie sa fii un fan al jazzului sau un fin cunoscator al regulilor din box, ca sa recunosti cele mai importante referinte, prin ritmicitatea pieselor, asemanatoare pasilor pe care doi oponenti ii fac atunci cand se afla in ring.Nu trebuie sa consideram ca piesele de pe "Morphogenesis" sunt doar o muzica de ambient pentru un meci de box, ci reprezinta chiar transpunerea miscarilor specifice acestui sport in linii melodice. Chiar daca nu iti vine sa te ridici si sa dansezi atunci cand asculti aceste piese, nu se poate nega ca ideea de miscare fizica este indusa in mod clar, rezultand o compozitie muzicala ce contureaza o noua imagine asupra unui sport adesea criticat pentru violenta sa. Boxul inseamna si ritmicitate, strategie si, de ce nu, gratie.Pentru promovarea acestui album, Steve Coleman si Five Elements sustin un turneu European, care a debutat la inceputul lunii Octombrie, cu o serie de concerte la Paris si se va incheia pe data de 11 noiembrie, la Sibiu, in cadrul festivalului Mozaic Jazz. Concertul se va desfasura la Redal Expo, incepand cu ora 21.Cel mai cochet festival de jazz din Romania, aflat deja la a treia editie, Mozaic Jazz Festival este un eveniment care face parte din agenda culturala a Sibiului, reunind deopotriva artisti consacrati, de renume, precum si trupe si artisti noi, care vin cu elemente inedite in show-urile live pe care le ofera. La editiile anterioare, in cadrul Mozaic Jazz Festival au concertat nume ca Tord Gustavsen, Steve Coleman and Five Elements, Trilok Gurtu, David Krakauer, The Ploctones sau Jaga Jazzist.Mozaic Jazz Festival se va desfasura la Redal Expo, cel mai mare spatiu privat de evenimente si expozitii din Sibiu. Spatiul de desfasurare a evenimentului include zona de concerte, cu o capacitate de 320 de locuri, zona pentru jam sessions, bar si spatiu de lounge.Biletele pot fi achizitionate prin Eventim, costul acestora fiind de 70 lei pentru un bilet de o zi sau 160 lei abonamentul pentru toate cele trei zile de festival.Mozaic Jazz Festival este cofinantat de catre Consiliul Local si Primaria Municipiului Sibiu.Mai multe detalii pe www.mozaicfestival.com