Henri Texier Hope Quartet in aceasta seara la Jazz Nouveau in Control Club

Parcursul cunoscutului muzician francez este unul emblematic in randul jazzmenilor europeni. Nascut in 1945, parizianul de origine bretona frecventeaza cluburile de jazz inca din adolescenta. Desi in anii 70 era pasionat de jazz-ul american, instrumentistul devine rapid constient ca structura hibrida a jazz-ului ii permite modelarea in propriul stil si dupa particularitatile diverselor culturi. De atunci, Henri Texier traveseaza epocile, alaturandu-se curentelor, fara sa le urmeze insa automat tendintele, ci fiind el insusi unul dintre creatorii lor. In muzica lui Henri Texier se pot auzi influente nord-americane, dar si nord-africane, spaniole, celtice sau central-europene, ca si cum un exagerat apetit pentru muzica pare a-l impinge pe artist sa imbratiseze, intr-un singur gest de iubire devoratoare, toate aventurile, toate traditiile, dar si toate transformarile jazz-ului.Incepand cu anii 80, gratie experientei obtinute deja alaturi de muzicieni ca Lee Konitz, Dexter Gordon sau Don Cherry, Henri Texier devine liderul unor formatii ca Tranzatlantik Quartet, Azur Quartet, Strada Sextet, Mad Nomads, sau Hope Quartet. Figura simbol a unei generatii dornice sa experimenteze, Henri Texier a colaborat cu muzicieni de prestigiu, ca Chet Baker, Donald Byrd, Michel Portal, Jean-Luc Ponty, Louis Sclavis, John Abercrombie, Joe Lovano, sau Aldo Romano. Discografia contrabasistului francez este, de asemenea, impresionanta, numarand pana in prezent peste 100 de albume.De-a lungul prestigioasei sale cariere internationale, muzicianul a simtit nevoia sa-si probeze creativitatea si in alte domenii artistice, avand astfel sansa de a colabora si cu reprezentanti de seama ai altor arte, cum ar fi Bertrand Tavernier (film), Jean-Louis Bertucelli (tv), Robert Cantarella (teatru), Viola Farber (dans), Dominique Sampiero (poezie), James Coignard (arte plastice), sau Guy Le Querrec (fotografie).In 2015 Henri Texier infiinteaza un nou grup, Sky Dancers, iar albumul cu acelasi nume lansat in 2016 este inca o dovada a vitalitatii neobositului creator. In dorinta sa de a aduce un omagiu amerindienilor, Henri Texier porneste intr-o noua aventura, alaturi de companioni fideli, cu a caror complicitate incearca explorarea de noi teritorii. Din Sky Dancers fac parte fiul compozitorului - Sebastien Texier (alto saxofon, clarinet si alto clarinet), Francois Corneloup (sax - bariton), Louis Moutin (tobe), Armel Dupas (pian) si Nguyen Le (chitara).Concertul are loc pe astazi, 6 noiembrie, ora 20:00. Accesul publicului se face de la ora 19:30.Jazz Nouveau este o serie de concerte organizate de Control Club in colaborare cu Twin Arts, care isi propune sa aduca in atentia publicului bucurestean artisti locali si internationali aflati din punct de vedere stilistic la confluenta dintre jazz si alte genuri muzicale.Biletele costa 50 de lei se gasesc pe www.eventbook.ro si la intrarea in club.Mai multe detalii pe www.twinarts.ro si pe www.control-club.ro