Trei zile pana la Mozaic Jazz Festival

Articol webPR

Festivalul va urma linia ce l-a consacrat - o serie de sase concerte, cate doua pe seara, aducand in atentia publicului urmatorul program:Ora 19:00 Isfar Sarabski nascut in Azerbaijan, a fost primul din tara sa care a adus acasa prestigiosul premiu castigat in cadrul competitiei de pian a Festivalului de la Montreux la doar 19 ani. In cadrul concertelor sale, piesele clasice se impletesc cu tango-uri Piazzola, standarde jazz si muzica pop. Isfar concerteaza singur sau cu orchestra, insa cele mai noi compozitii ale sale sunt realizate in stilul electro - jazz, pentru a reflecta anumite stari de spirit si ganduri intime ale artistului. Referinte: www.isfarsarabski.com Link video: https://www.youtube.com/user/isfarsarabskipianist Ora 20:30 Gilad Atzmon este nascut in Israel, insa mare parte a vietii si-a petrecut-o in Marea Britanie, acolo unde si-a perfectionat stilul de jazz de-a lungul deceniilor. Gilad canta la saxofon, clarinet si la diferite instrumente din lemn. Albumul sau, "Exile", a fost numit albumul jazz al anului de catre BBC. A colaborat de-a lungul timpului cu artisti precum: Sinead O`Connor, Paul McCartney si Robbie Williams, iar ca artist solo a contribuit la albumul "The Endless River" lansat de Pink Floyd in 2014.A fondat The Orient House Ensemble in 2000, alaturi de Chris Higginbottomon, Yaron Stavi si Frank Harrison. Trupa sustine frecvent concerte in intreaga lumea si a produs 7 albume, cel mai recent fiind "The Spirit of Trane" lansat anul acesta. Referinte: www.gilad.co.uk Link-uri video: http://www.youtube.com/watch?v=Q9qVUnJcVb0 Ora 19:00 Un proiect muzical inedit, Mn'JAM Experiment ofera un show multimedia, in care muzica se impleteste cu artele vizuale, oferind un mediu interactiv pentru public si o experienta unica. Folosindu-se de diferite efecte vocale si improvizatii, M nu este doar o cantareata, ci devine practic un instrument care face parte din intreaga trupa, iar JAM este un maestru al improvizatiilor vizuale, pentru a crea un tot unitar la nivel vizual si muzical. Referinte: www.mnjamexperiment.com/ Link video: http://mnjamexperiment.com/temporary.html Ora 21:00 Steve Coleman and Five Elements revine la Sibiu ca headliner al Mozaic Jazz Festival. Celebrul saxofonist va lansa in fata publicului roman noul sau album: Morphogenesis. Albumul este rezultatul fuziunii intre cele doua mari pasiuni ale artistului - boxul si jazzul, arta pugilistica fiind prima pasiune statornica din viata sa. Desi tema boxului in jazz nu e una noua, Miles Davis inchinand un album campionului la categoria grea Jack Johnson, abordarea e personala, tatal sau indrumandu-i pasii lui Steve spre sala de box. Legatura complexa intre miscarile pugilistului si linia melodica translateaza legatura filosofica pe care acesta a gasit-o intre sport si muzica chiar si pentru un profan al ambelor.Referinte: www.m-base.com Link video: https://www.youtube.com/watch?v=HaWfzqur1Lk Ora 19:00 Arcus Trio a fost infiintata in anul 2015 de Alexandru Arcus, impreuna cu Marcel Moldovan si Adi Stoenescu. Trupa introduce in mod armonios elemente folclorice din muzica traditionala romaneasca si balcanica in jazzul urban, insa se regasesc si influente de hip-hop, R&B, post-prog si prog-rock, construindu-si astfel un stil propriu de interpretare.Albumul de debut, "Allotropy", include 10 piese cu un sound inedit, care include o o paleta larga de stiluri. Referinte: www.arcustrio.bandcamp.com Link video: https://www.youtube.com/watch?v=sRzSGW2KZ7w&list=PLSt13LLG0ewy3xFb1mapCUaR1OJMSZi9E Ora 20:45 Olli Hirvonen este un chitarist finlandez care si-a creat propriul stil de interpretare prin modul in care trece prin diferite stiluri muzicale, de la jazz, la rock si sound-uri experimentale. In 2016, a castigat competitia de chitara electrica de la festivalul Montreux Jazz, iar in 2011 a fost nominalizat ca artist al anului la festivalul Pori Jazz.Alaturi de Nathan Ellman-Bell, Marty Kenney, Luke Marantz , Walter Smith III si Adam O`Farrill a lansat anul acesta albumul "New Helsinki". Referinte: www.ollihirvonen.com Link video: https://www.youtube.com/watch?v=StqnGIj14CM impreuna cu eat-local.ro ) au realizat un parteneriat cu scopul de a oferi participantilor accesul la o experienta culinara cu produse din regiunea Sibiului.este o initiativa locala initiata de Iuliana Maria Labo si Cristian Valentin Cismaru (cunoscuti si pentru evenimentele culinare ale Asociatiei My Transylvania: Transilvania Gastronomica - Transilvanian Brunch) care promoveaza micii producatori locali si consumul produselor gastronomice cat mai aproape de locul de productie.este modul prin care am ales, unindu-ne fortele intr-o initiativa privata, sa promovam patrimoniul local si sa venim in intampinarea titulaturii de Regiune Gastronomica Europeana pe care Sibiul o va detine in 2019, pe de o parte, si de a le oferi participantilor ocazia unor experiente gastronomice si culturale inedite, pe de alta parte.din incinta Redal Expo, spatiul de desfasurare al festivalului, va gazdui un bufet de unde participantii pot consuma din selectia de produse locale ingrijita de Eat Local. Producatorii locali sunt membrisi/sau, iar produsele vor fi insotite de bauturi de provenienta locala, ca de exemplu berea artizanala 1717, vin si tuica de la producatori locali certificati.Pe langa experienta culinara de la Redal Expo, vor fi organizate si brunch-uri in diferite zone pitoresti din apropierea Sibiului., incepand cu ora 11.30, se va organiza un, la 9 km de Sibiu, cu tematica "Slanina si ceapa", care va include diferite preparate reci, un fel principal, desert si bauturi nealcoolice, toate de provenienta locala. Acest brunch isi propune reinterpretarea unor retete traditionale sasesti din zona de sud a Transilvaniei. Brunch-ul va avea loc in curtea bisericii fortificate din Cristian sau in sura casei parohiale, in cazul in care conditiile meteorologice sunt nefavorabile. Pe langa faptul ca este o experienta culinara deosebita, brunch-ul le permite participantilor sa afle mai multe detalii despre istoria localitatii si vor avea ocazia sa viziteze biserica, turnul slaninii si turnul clopotnitei., de la ora 11.30, va avea loc un, la 3 km de Sibiu. Evenimentul se va desfasura in curtea bisericii fortificate de pe strada Podului sau la scoala saseasca, in functie de conditiile meteorologice. Brunch-ul cu tematica "Flavours and Sounds of Transylvania", va avea un meniu vegetarian, ce va include preparate si bauturi de provenienta locala. Participantii la brunch vor avea ocazia sa asiste si la un concert de canto in biserica, cu melodii interpretate in romana, engleza, germana si latina. Amatorii de drumetii vor putea face o mica plimbare pe Dealul Gusteritei.Persoanele care doresc sa participe la brunch-uri se pot inscrie pe eat-local.ro. Taxa de participare este de 75 lei/persoana/brunch.Brunch Cristian "Slanina si Ceapa", sambata 11 nov. - https://eat-local.ro/event/3GWpmbkR5azJn4K/slnin-i-ceap Brunch Sibiu - Gusterita "Flavours and Sounds of Transylvania", duminica 12 nov. - https://eat-local.ro/event/q2VolejRRejNmGQ/flavours-and-sounds-of-transylvania-gusterita-sibiu-copy Mozaic Jazz Festival este un eveniment care face parte din agenda culturala a Sibiului, reunind deopotriva artisti consacrati, de renume, precum si trupe si artisti noi, care vin cu elemente inedite in show-urile live pe care le ofera. La editiile anterioare, in cadrul Mozaic Jazz Festival au concertat nume ca Tord Gustavsen, Steve Coleman and Five Elements, Trilok Gurtu, David Krakauer, The Ploctones sau Jaga Jazzist.Mozaic Jazz Festival se va desfasura la, cel mai mare spatiu privat de evenimente si expozitii din Sibiu. Spatiul de desfasurare a evenimentului include zona de concerte, cu o capacitate de 300 de locuri, zona pentru jam sessions, bar si spatiu de lounge.pot fi achizitionate prin Eventim, costul acestora fiind de 70 lei pentru un bilet de o zi sau 160 lei abonamentul pentru toate cele trei zile de festival.Mozaic Jazz Festival este cofinantat de catre Consiliul Local si Primaria Municipiului Sibiu.Mai multe detalii pe www.mozaicfestival.com