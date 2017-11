Jazz din Montreux pana-n Marginimea Sibiului

Articol webPR

Ce ar putea avea in comun orasul Montreux si Marginimea Sibiului? În primul rand, ambele sunt doua zone pitoresti, care atrag foarte multi turisti, chiar daca din motive diferite. In al doilea rand, muzica promovata prin intermediul Festivalului de Jazz de la Montreux si preparatele traditionale care au la baza ingrediente de provenienta locala se intalnesc anul acesta in cadrul Mozaic Jazz Festival, la Sibiu, in perioada 10-12 noiembrie 2017.

Ca si la editiile anterioare, pe scena Mozaic Jazz se vor regasi artisti consacrati precum Steve Coleman sau Gilad Atzmon, insa publicul va avea ocazia sa vada in concert si trupe si artisti noi. Astfel, la a treia editie a festivalului Mozaic Jazz vor concerta doi artisti care au in palmares premii obtinute la Festivalul de Jazz de la Montreux.

Recital extraordinar Isfar Sarabski

Isfar Sarabski este cel care va deschide prima seara de concerte, pe data de 10 noiembrie, incepand cu ora 19:00. Artistul originar din Azerbaidjan este primul din tara sa care a reusit sa duca acasa trofeul competitiei de pian din cadrul Festivalului de Jazz din Montreux, in anul 2009. Avand o pregatire in muzica clasica, Isfar a crescut intr-o familie de muzicieni, incepand cu bunicul sau, Huseyngulu Sarabski, care a fost un celebru cantaret de opera. Dupa ce a absolvit Academia de Muzica din Baku, Isfar si-a inceput studiile la prestigiousl Berklee College of Music.

Artistul este o prezenta frecventa pe scenele festivalurilor de muzica din din Europa, insa a sustinut concerte si la sediul UNESCO din Paris sau la gale dedicate muzicii jazz in SUA. In 2011, a pus bazele unui proiect muzical ce ii poarta numele, Isfar Sarabski Trio, alaturi de muzicienii Alexander Mashin si Makar Novikov. Pe langa concertele solo sau cu trupa sa, Isfar a colaborat frecvent si cu alti muzicieni sau cu orchestre, inclusiv cu Royal Philarmonic Orchestra.

Isfar va sustine un concert solo de pian, transpunandu-ne intr-un loc contemplativ, alaturi de el si claviaturile sale. Piesele sale, un melanj de est si vest te invita fie la visare, fie la dans, dar cu siguranta vibratia muzicii acestui premiat interpret si compozitor nu te va lasa nemiscat.

https://www.youtube.com/watch?v=vzjwEoe3BDE

Olli Hirvonen prezintă „New Helsinki” la Sibiu

Ca si Isfar, Olli Hirvonen, cel care incheie ultima seara de Mozaic Jazz, pe 12 noiembrie, incepand cu ora 20:45, si-a inceput cariera foarte devreme. Chitaristului finlandez ii place sa jongleze cu diferite stiluri muzicale, de la rock si sound-uri experimentale, pana la diferite stiluri de jazz. Este considerat a fi unul dintre cei mai importanti muzicieni finlandezi ai generatiei sale.

Dupa ce a absolvit cursurile Academiei Sibelius din Helsinki, Hirvonen si-a continuat studiile muzicale la New York, unde a inceput sa creeze primele compozitii proprii in stil clasic si electro-acustic. Albumul de debut, „Detachment”, a fost lansat in 2014 si a fost promovat printr-un turneu in SUA in calitate de artist al anului sustinut de Fundatia Finlandia. Recunoasterea talentului sau a fost evidenta atunci cand a castigat competitia de chitara electrica din cadrul Festivalului de Jazz de la Montreux in 2016.

Anul acesta in aprilie, a lansat albumul „New Helsinki”, impreuna cu Nathan Ellman-Bell, Marty Kenney si Luke Marantz, cei 4 muzicieni aparand frecvent in concerte in aceasta formula. Piesele de pe „New Helsinki” vor putea fi ascultate si de publicul de la Sibiu, care se va familiariza cu stilul inconfundabil al lui Olli Hirvonen.

https://www.youtube.com/watch?v=VAo4J0-Ynm4

Brunch-uri in zona si Marginimea Sibiului

Anul acesta, printre noutatile pe care le aduce Mozaic Jazz se numara si parteneriatul cu Eat Local (eat-local.ro). Prin aceasta initiativa, se doreste promovarea patrimoniului gastronomic local din zona Sibiului, in contextul in care Sibiul a fost desemnat Regiune Gastronomica Europeana in anul 2019. Astfel, participantii la eveniment vor avea parte nu numai de multa muzica buna, ci si de experiente gastronomice si culturale inedite.

In zona de bar si jam session din incinta Redal Expo, spatiul unde se va desfasura Mozaic Jazz, va fi organizat un bufet cu produse selectate de Eat Local de la productori locali, inclusiv bauturi de provenienta locala (berea artizanala 1717, tuica si vin).

In plus, vor fi organizate si doua brunch-uri in zilele de sambata, 11 noiembrie, respectiv duminica, 12 noiembrie, incepand cu ora 11:30. Primul brunch va fi organizat in localitatea Cristian, avand tematica „Slanina si ceapa”, in cadrul caruia vor fi reinterpretate retete traditionale sasesti, avand la baza ingrediente de provenienta locala. Al doilea brunch va fi organizat in cartierul sibian Gusterita si va avea un meniu vegetarian, care va include, de asemenea, preparate si bauturi de provenienta locala.

Persoanele care doresc sa participe la aceste brunch-uri se pot inscrie pe eat-local.ro. Taxa de participare este de 75 lei/persoana/brunch.

Cel mai cochet festival de jazz din Romania, aflat deja la a treia editie, Mozaic Jazz Festival este un eveniment care face parte din agenda culturala a Sibiului, reunind deopotriva artisti consacrati, de renume, precum si trupe si artisti noi, care vin cu elemente inedite in show-urile live pe care le ofera. La editiile anterioare, in cadrul Mozaic Jazz Festival au concertat nume ca Tord Gustavsen, Steve Coleman and Five Elements, Trilok Gurtu, David Krakauer, The Ploctones sau Jaga Jazzist.

Mozaic Jazz Festival se va desfasura la Redal Expo, cel mai mare spatiu privat de evenimente si expozitii din Sibiu. Spatiul de desfasurare a evenimentului include zona de concerte, cu o capacitate de 320 de locuri, zona pentru jam sessions, bar si spatiu de lounge.

Biletele pot fi achizitionate prin Eventim, costul acestora fiind de 70 lei pentru un bilet de o zi sau 160 lei abonamentul pentru toate cele trei zile de festival.

Mozaic Jazz Festival este cofinantat de catre Consiliul Local si Primaria Municipiului Sibiu.

Mai multe detalii pe www.mozaicfestival.com